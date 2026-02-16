¡ÖÀâÆÀÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡¡ÄËº¨¥ß¥¹¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤Ø¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢²òÀâ¤Î°ì¸À¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö¿´¶¯¤¤¡ª¡×µÕÅ¾¤Ë´üÂÔ
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤¬15Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö16Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢73.11ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ5°ÌÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤Î¥ß¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥¡¥Ó¥¨¥ó¥Ì¡¦¥Ï¡¼¥¼¡¢¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ü¥í¥Ç¥£¥óÁÈ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¤Ï6.90ÅÀº¹¡£¤³¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Ãæ·Ñ²òÀâ¼Ô¤Î¥Õ¥ê¡¼¤Ë¸þ¤±¤¿ÎÏ¶¯¤¤¥³¥á¥ó¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÄÂÎÀï¤Ç¤ÏSP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¡£¸ÞÎØ¤ÎÉñÂæ¤Ç¤âÈ×ÀÐ¤Î±éµ»¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿À¤³¦²¦¼Ô¤Î¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¡É¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Î¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡£SP¶Ê¡ÖPaint It Black¡×¤Ë¾è¤ê¡¢¥È¥ê¥×¥ë¥Ä¥¤¥¹¥È¤ËÀ®¸ù¡£3²óÅ¾¥È¡¼¥ë¡¼¥×¤â¥Ô¥¿¥ê¤È¹ç¤ï¤»¤¿¤¬¡¢¼«Ëý¤Î¥ê¥Õ¥È¤ÇÄÁ¤·¤¯¥ß¥¹¤¬½Ð¤¿¡£
¡¡¶¥µ»¸å¤ÎÃæ·Ñ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ÏÌÚ¸¶¤¬¡ÖÂç¤¤Ê¥ß¥¹¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢²ù¤·¤µ¤òÊç¤é¤»¤¿±éµ»¡£¼ó°Ì¤Î¥ß¥Í¥ë¥Ð¥Õ¥¡¥Ó¥¨¥ó¥Ì¡¦¥Ï¡¼¥¼¡¢¥Ë¥¡¼¥¿¡¦¥Ü¥í¥Ç¥£¥óÁÈ¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¤Ï6.90ÅÀº¹¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹â¶¶À®Èþ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ó°Ì¤È7ÅÀº¹¤Ê¤ó¤Æ¥ê¥Õ¥È1¸ÄÊ¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¼è¤êÊÖ¤»¤Þ¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£¤³¤ÎÎÏ¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ë¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¿´¶¯¤¤¡ª¡×¡Ö¥¥Ã¥Ñ¥ê¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Ê¤ë¤Á¤ã¤óÃËÁ°¡×¡Ö¤Û¤ó¤ÈÀâÆÀÎÏ¤¢¤ê¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤½¤¦¤À¤è¡¢¤Þ¤ÀÊòÁ³¤È¤¹¤ëÍÍ¤Ê·ë²Ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤Ê¤ÉÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸ÞÎØ4Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÌÚ¸¶¤Ï¡¢»°±º¤ÈÁÈ¤ó¤À2022Ç¯ËÌµþ¤Ç¥Ú¥¢ÆüËÜ½é¤ÎÆþ¾Þ¤È¤Ê¤ë7°Ì¡£¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ½é¤Î°Î¶È¤È¤Ê¤ë¡£¥á¥À¥ë·÷¤Î3°Ì¤Þ¤Ç1.49ÅÀº¹¡¢¼ó°Ì¤È6.9ÅÀº¹¡£16Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö17Æü¡Ë¤Ë¾¡Éé¤Î¥Õ¥ê¡¼¤ËÎ×¤à¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë