この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

社員の昇格は経営基盤を揺るがす程の影響があることを皆さんは知っていましたか？

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「絶対につぶさせない黒字社長」として活動する市ノ澤翔氏が、自身のYouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」で「社員の昇格は経営基盤を揺るがす程の影響があることを皆さんは知っていましたか？」と題した動画を公開。出世させてはいけない社員の5つの特徴を挙げ、安易な人事が組織崩壊を招くと警鐘を鳴らした。



動画の冒頭で市ノ澤氏は、「出世させてはいけない社員を出世させると、会社がめちゃくちゃになって取り返しがつかないことになる」と警告。最悪の場合、従業員の大量離職などを招き「組織崩壊に繋がっていく」と、人事選定の重要性を強調した。



その上で、市ノ澤氏は出世させてはいけない社員の特徴として5つの点を挙げる。1つ目は「上しか見ていない」社員。上司に媚びへつらい、ゴマをすることで出世するタイプだが、部下からの信頼を得られず、結果として部署全体が機能しなくなると指摘した。



2つ目は「ネガティブ」な社員。市ノ澤氏は「何をやっていても悪いことしか言わない人」とし、マイナスの空気が周囲に伝染し、組織全体の士気を下げると解説した。3つ目の「数字に弱い」社員については、「経営陣はやはり全員数字に強い人じゃないと、会社がどんどん悪い方向に進んでいっちゃいます」と断言。定性的な話だけでは評価も曖昧になり、会社として成長できないと述べた。



4つ目は「うわさ話好き」。特に人の悪口や愚痴を好む社員は、組織の雰囲気を悪化させるだけのマイナスな存在だと一蹴。5つ目には「プレイヤーとして超絶優秀」な社員を挙げ、「ピーターの法則」を引き合いに出し、プレイヤーとしての能力と管理職としての適性は別物であると説明した。



最後に市ノ澤氏は、「会社は人が全て」と改めて強調。年功序列のような安易な基準で判断するのではなく、「上からも下からも評価される」「チームの成績を最優先する」といった視点で人材を見極め、チームとしてベストな選択を戦略的に考えるべきだと締めくくった。