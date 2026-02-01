エールディヴィジ 25/26の第23節 テルスターとトウェンテの試合が、2月15日22:30にブコ・シュタディオンにて行われた。

テルスターはネックビー・ソーリソン（FW）、セム・ファンデュイン（FW）、ヨヘム・リターファンデカンプ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトウェンテはサム・ラマース（FW）、ソンドレ・オージャセテル（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）らが先発に名を連ねた。

17分に試合が動く。テルスターのネックビー・ソーリソン（FW）のアシストからセム・ファンデュイン（FW）がゴールを決めてテルスターが先制。

29分、トウェンテが選手交代を行う。ロビン・プレパー（DF）からルート・ナイスタト（DF）に交代した。

ここで前半が終了。1-0とテルスターがリードしてハーフタイムを迎えた。

64分、トウェンテは同時に2人を交代。トーマス・ファンデンベルト（MF）、クリスティアン・フリンソン（MF）に代わりアルノ・ベルスフーレン（MF）、ダウダ・バイトマン（MF）がピッチに入る。

65分、テルスターは同時に3人を交代。セム・ファンデュイン（FW）、ジェラ・アルダース（DF）、ネックビー・ソーリソン（FW）に代わりソウフィアネ・ヘトリ（FW）、タイリース・ノスリン（DF）、イエラニ・セードルフ（MF）がピッチに入る。

75分、トウェンテが選手交代を行う。スタブ・レムキン（DF）からマルコ・ピアツァ（FW）に交代した。

83分トウェンテが同点に追いつく。サム・ラマース（FW）のアシストからマルコ・ピアツァ（FW）がヘディングシュートを決めて1-1。試合は振り出しに。

その後もテルスターの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、テルスターは90分にヨヘム・リターファンデカンプ（DF）に、またトウェンテは25分にトーマス・ファンデンベルト（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-16 00:30:31 更新