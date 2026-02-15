TABASCOのマキルヘニー社 「スワイシー」の魅力を提案 モスプレミアムとのコラボで

マキルヘニー社が製造する「TABASCOソース」とモスフードサービスが運営する「モスプレミアム」との初のコラボレーションが実現し、「TABASCOソース」使用限定2メニューが「モスプレミアム」2店舗に登場した。3月15日までの期間限定で販売される。マキルヘニー社は、スイート（甘味）とスパイシー（辛味）を組み合わせた「スワイシー（Swicy）」な味わいがトレンドとして注目を集める中で、「スワイシー」の魅力を日本でいち早く提案する。

「TABASCOソース」を使用した限定メニューは「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」と「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」。「モスプレミアム千駄ヶ谷店」（東京都渋谷区）と「モスプレミアム桜木町クロスゲート店」（横浜市中区）で販売されている。

「和牛バーガー チポトレ＆ベーコン TABASCOチポートレイソース使用」（税込み1950円）は、燻製した赤いハラペーニョペパーで作られる、リッチなスモーキーさが特徴の「TABASCOチポートレイソース」を使用。レタス、トマト、グリルオニオンとオニオンスライス、ベーコン、ジューシーな和牛パティをサンドし、満足感の高い一品に仕上げた。

「大人のベリーソフトクリーム TABASCOハバネロソース使用」（同580円）は、マンゴーやパパイヤなどのフルーツをブレンドしたフルーティーな「TABASCOハバネロソース」をベリーソースに合わせた。甘さの後に訪れるスパイシーさが印象に残る、デザートならではの新感覚が楽しめる一品に仕上げた。

店内では期間中、「モスプレミアム」のメニューと一緒にTABASCOブランドの多彩なフレーバーのソースを楽しめる。定番の「オリジナルレッドペパーソース」、爽やかな辛さの「グリーンペパーソース」、燻製の香りが広がる「チポートレイソース」、マイルドでコクのある「ガーリックソース」、トロピカルな刺激が特徴の「ハバネロソース」、シリーズ最辛の「スコーピオンソース」、タイ発祥の味わいと融合した「シラチャ―ソース」の全7種類を用意する。