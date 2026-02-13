現地時間2月14日、キングアブドゥルアジーズ競馬場で行われたサウジカップデー第7R・ネオムターフカップ（G1・芝2100m・1着賞金180万ドル＝約2億7000万円）は、O.マーフィー騎乗、ロイヤルチャンピオン（せん8・K.バーク）が優勝した。2着にファクトゥールシュヴァル（せん7・J.レニエ）、3着にシュルヴィー（牝5・G.ボーウィー）。勝ちタイムは2分06秒22（良）。

日本から参戦したシンエンペラー（牡5・栗東・矢作芳人）は4着、ヤマニンブークリエ（牡4・栗東・松永幹夫）は5着、アロヒアリイ（牡4・美浦・田中博康）は7着となった。

好スタートを決めたヤマニンブークリエがハナを奪い、レースの主導権を握った。シンエンペラーは馬群の中団で折り合いに専念し、アロヒアリイはさらに後方から脚を温存する構え。淡々とした流れのまま隊列に大きな変化はなく直線へ向かうと、逃げたヤマニンブークリエが見せ場十分の粘り腰を発揮した。しかし、勝負どころで脚を伸ばしたシンエンペラーがしぶとく追い上げて4着に入り、ヤマニンブークリエは粘り込み5着。後方待機のアロヒアリイは見せ場を作れず着外に終わった。勝利したのは8歳馬ロイヤルチャンピオン。直線で鋭い切れ味を発揮して一気に突き抜け、能力の高さを示していた。