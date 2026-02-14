映画「F1/エフワン」の続編制作が進行中であることが明らかになった。プロデューサーのジェリー・ブラッカイマーが、すでに「とても良い」ストーリー案があり、前作にもプロデューサーとして参加したF1界のレジェンド、ルイス・ハミルトンにアイデアを提示していると語っている。



【写真】前作の撮影現場を訪れ、真剣にアドバイスするルイス・ハミルトン

ブラッカイマーは、米「ピープル」誌の取材に対し、「ストーリーを作っているところだ。本当に良い内容だよ」「ルイス・ハミルトンと話をしていて、彼にアイデアを伝え、どう思うか聞いている」と現状を明かした。



一方で、前作で主演を務めたブラッド・ピットの続投については慎重な姿勢を見せ、「それはまだ言えない。様子を見よう」と含みを持たせている。



「F1/エフワン」は、ブラッド演じる元天才ドライバー、ソニー・ヘイズが、壮絶な事故によるキャリア断絶から30年を経てF1に復帰する物語。ダムソン・イドリスが若きチームメイト、ジョシュア・ピアースを演じ、世代を超えた対比と成長が描かれた。



「トップガン」シリーズや「パイレーツ・オブ・カリビアン」シリーズを手がけてきたブラッカイマーが再びF1の世界に挑む続編は、物語とキャストの行方ともに注目を集めている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）