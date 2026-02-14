KDDI、法人向けエントリースマホ「AQUOS wish4 SHG13」にAndroid 16へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を提供開始
KDDIは12日、法人向け5G対応エントリースマートフォン（スマホ）「AQUOS wish4（型番：SHG14）」（Sharp製）に対して最新プラットフォーム「Android 16」へのOSバージョンアップを含むソフトウェア更新を2026年2月12日（木）より順次提供開始するとお知らせしています。
ビルド番号の確認方法は「設定」→「デバイス情報」→「ビルド番号」から確認可能。なお、主な更新内容はKDDIでは以下ように案内されていますが、詳しくはシャープの公式Webページ『Android 16対応 OSアップデート｜OSバージョンアップ情報｜サポート｜AQUOS：シャープ』や『OSアップデート（ver.16） - よくあるご質問』も合わせてご確認ください。
＜アップデート内容＞
以下の事象が改善されます。
・Android 16による機能・操作性の向上
Android 16共通の特長について、詳細は以下よりご確認ください。
OSアップデートとは?
※機種によっては一部機能に対応しない場合やメーカー独自の変更が加えられる場合があります。
※auホームページに遷移します。
・Android以外の機能向上や操作性改善
詳細は、シャープ株式会社の以下ホームぺージをご確認願います。
AQUOS Android (TM) 16アップデート概要
※シャープのホームページへ遷移します。
・Androidセキュリティパッチを適用します。セキュリティパッチレベルが2025年11月となります。
Androidセキュリティ機能についての詳細はこちらをご確認ください。
※更新されるソフトウェアには、上記以外に、より快適に「AQUOS wish4」をご利用いただくための改善内容が含まれております。
※auホームページに遷移します。
AQUOS wish4はシャープが2021年12月より展開している“シンプルで飾らないスマホ”をコンセプトに開発したエントリー向け「AQUOS wish」シリーズの第4弾で、画面が大型化しながらも割れにくくなり、電池持ちも大幅に向上したほか、新たに今季よりAQUOSブランドを刷新して同時に発表されたエントリースマホ「AQUOS R9」とともにデザイナーの三宅一成氏が設立した「miyake design」監修によるデザインに一新し、外観はリアカメラを囲う円でも四角でもない“自由曲線”と不揃いなレイアウトが印象的なシンプルさと存在感を併せ持つ独創的なデザインとなっています。
またさらりとした心地よい手触りの質感で、ナチュラルな風合いのカラーを採用し、引き続いて本体筐体に再生プラスチック材を約60%使用しているほか、サイドキーには再生アルミ材を100％使用し、本体の塗装には大気汚染の原因となる揮発性有機溶剤（Volatile Organic Compounds）の含有量を抑えた低VOC塗料を使用したことによって塗装剤を削減しており、シャープでは持続可能な社会を見据えてできることから取り組んでいるとしています。サイズは約167×76×8.8mm、質量は約190g。
防水（IPX5およびIPX8）や防塵（IP6X）に加えて耐衝撃をはじめとする米国国防総省基準（MIL-STD-810H、MIL-STD-810H）の18項目にも準拠して高温・低温環境や衝撃にも強く、汚れてもハンドソープでの洗浄やアルコール除菌シートでの拭く取りが可能なため、日常生活で気兼ねなく使えるようになっています。さらに新たに画面がコンクリート路面上への落下想定試験をクリアした強化ガラスで覆われており、外出先で不意に落としてしまっても割れにくい強度を実現しています。
画面は上部中央に水滴型ノッチ（切り欠き）を配置したアスペクト比9：20.15の縦長な約6.6インチHD+（720×1612ドット）TFT液晶（約1677万色表示）を搭載し、大きく見やすい表示で学習や調べものにもより便利に使えるようになり、リッチカラーテクノロジーモバイルやアウトドアビュー、リラックスビュー、最大90Hzリフレッシュレートに対応しています。またノッチ部分には1／4型の約800万画素CMOS／広角レンズ（F2.0、焦点距離26mm相当、画角78°）を内蔵し、マスクをしたままでも使える顔認証に対応したほか、生体認証としては側面指紋センサーを搭載しています。
主な仕様はチップセット（SoC）としてMediaTek製「Dimensity 700（型番：MT6761）」（オクタコアCPU「2.2GHz×2＋2.0GHz×6」）を採用し、内蔵メモリー（RAM）が4GB（LPDDR4X）、内蔵ストレージが64GB（UFS 2.1）、外部ストレージがmicroSDXCカードスロット（最大1TB）で、AQUOS wishシリーズで最大容量となる5000mAhバッテリー（取外不可）を搭載し、充電が難しい外出先でも安心して使え、フル充電から1日1時間の利用なら1週間使用することが可能で、KDDIでは連続通話時間（音声通話時／日本国内使用時）が約3100分、連続待受時間（日本国内使用時）が約590時間、充電時間が約130分（TypeC共通ACアダプタ02使用時）としています。
リアカメラはAQUOS wish3と比べて約31%集光量がアップした1／2.76型の約5010万画素CMOS／広角レンズ（F1.8、焦点距離25mm相当、画角79°）で、独自の画質エンジン「ProPix lite」と合わせて夜景や人物の背景をぼかしたポートレートも美しく撮影可能となっています。携帯電話ネットワークは5G NR方式のSub6に対応し、最大通信速度は下り2.1Gbpsおよび上り218Mbpsで、メーカー版の対応周波数帯は以下の通りとなっており、KDDIでは日本国内にて5Gのn3およびn28、n41、n77、n78、n79、4GのBand 1および3、8、18、19、28、41に対応しているとのこと。またSIMはnanoSIMカード（4FF）スロットが1つとeSIMのデュアルSIMデュアルVoLTE（DSDV）に対応しています。
5G NR: n1, n3, n7, n28, n38, n40, n41, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 28, 38, 39, 40, 41
3G W-CDMA: Band I, V, VIII
2G GSM: 850, 900, 1800, 1900MHz
その他の仕様はおサイフケータイ（FeliCa）やNFC Type A／B、IEEE802.11a／b／g／n／ac準拠（2.4および5.xGHz）の無線LAN（Wi-Fi）、Bluetooth 5.3、急速充電（PD3.0）、USB Type-C端子、3.5mmイヤホンマイク端子、FMラジオ（ラジスマ対応）、位置情報取得（A-GNSS：GPS、GLONASS、BeiDou、Galileo、QZSSなど）、加速度センサー、照度センサー、ジャイロセンサー、電子コンパスなど。ワンセグやフルセグ、赤外線通信、ワイヤレス充電には非対応。
機能的にはスマホの使い過ぎを抑制できる「Google ファミリー リンク」に対応した「ジュニアモード」やシニア世代向けに文字を大きく太く表示できる「かんたんモード」に対応するほか、電話帳に登録されていない番号から着信があった場合に応答する前に自動音声で名前と用件を確認できる迷惑電話対策機能を搭載しています。その他の詳細な製品情報は以下の記事をご覧ください。
・シャープ、“つよかわ”な新エントリースマホ「AQUOS wish4」を発表！日本ではメーカー版やNTTドコモ版、Y!mobile版が7月上旬以降より順次発売 - S-MAX
・シャープの新エントリースマホ「AQUOS wish4」を写真と動画で紹介！“つよかわ”コンセプトで大画面化しつつも割れにくく。デザインも刷新【レポート】 - S-MAX
OSは発売時にAndroid 14をプリインストールしており、その後、2025年4月よりAndroid 15が提供されてきましたが、今回、最新のAndroid 16が提供開始されました。更新は「設定」→「システム」→「詳細設定」→「システムアップデート」を選択してから画面の案内に従って操作します。詳細は『「AQUOS wish4 SHG13」ソフトウェア更新の操作手順について（PDF形式：215KB）』をご確認ください。なお、更新に際する注意事項は以下の通りとなっています。
・ップデート中は、メール送受信などすべての機能は操作できません。
・アップデートは本体の電池残量が十分な状態 (フル充電) で実施してください。
・他通信事業者ご利用時のモバイルデータ (5G/4G LTE/WiMAX 2+/3G。モバイルWi-Fiルーターによる通信を含む) 通信を利用したソフトウェア更新を実施した場合、通信料が発生、ならびに、月間データ容量を超えると通信速度が制限され遅くなる可能性があります。料金プランの詳細は、当該通信事業者にご確認ください。
・アップデートを行う際は通信が切断されないよう、電波が強く安定している状態で、移動せずに実施してください。
・アップデート中は、絶対に本体の電源をOFFにしないでください。故障の原因となる場合があります。
・お客さまの端末の状況などにより、本体に登録された各種データや設定情報が失われる可能性がありますので、大切なデータは必ずバックアップを取ってから実施してください。
「AQUOS wish4 SHG13」取扱説明書
データお預かりアプリ
※auホームページへ遷移します。
・アップデート実施後に初めて起動した時は、データ更新処理のため、数分から数十分間、動作が遅くなる場合があります。(所要時間は本端末内のデータ量により異なります。通常の動作速度に戻るまでは電源を切らないでください。)
