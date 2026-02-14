Photo: junior

ネット通販が毎日のように届くような昨今、段ボールを開封の回数も比例して増えていますよね。毎回ハサミやカッターを探したり、面倒だから手で無理やり開けて爪を傷める。この地味なストレス、道具でサクッと解決しませんか？

今回試したのは「Scythe Blade（サイスブレード）」というたった8gの超ミニチタン製ナイフ。鎌型の刃が特長で、このサイズでもしっかりスパッと切れるのがポイントなんですよ。

玄関にも収納しやすいから、届いてすぐ処理も捗りますよ。

収納場所に困らない

Photo: junior

「Scythe Blade」のサイスは死神が持つような大鎌を意味する言葉。カーブした刃が特長で、小さくても切れ味鋭いのがポイントです。

写真のように閉じた状態だとキーホルダーにしか見えませんが、チタンの質感や雰囲気がいい感じ。

Photo: junior

重さはたったの8g。展開時の全長も約46mmのためつい毎日持ち歩きたくなるデザインですが、その点にはご注意を。

いくら小さくても目的外での刃物携帯は法令や条例でNGなことがほとんどなので、アウトドアや自宅で使うのにとどめてください。

切れ味は想像以上に良い

Photo: junior

切れ味や使用感は予想以上。カーブした刃が適度な引っかかるを生み、狙ったラインをスムーズにカット。刃が短いので中身を誤って破損するリスクも少ないのが便利でした。

Photo: junior

ノートなどの薄い紙もご覧のとおり。カーブ刃の特性が良く分かりました。

Photo: junior

一般的なカッターだと切りにくいキャンプ用のパラコードも短時間でスパッと。今回は試せませんでしたが、ボタン電池のパッケージなども刃先を差し込んでスムーズに開けられるそうですよ。

日常的な持ち歩きができないのは残念な限りですが、玄関あれば届いた荷物もサッと開梱できますし、キャンプ道具に入れても邪魔にならないので活躍シーンは多いかと。

価格もお手頃なので、皆さんもぜひチェックしてみてください。

