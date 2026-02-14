ユーチューバー・ヒカル（34）のYouTube動画に多数出演し、人気を博していたカードショップ「遊楽舎 姫路花田店」「遊楽舎 ドンキ住之江公園店」の店長が14日に公式X（旧ツイッター）を更新。2月末をもって、店舗を閉店すると発表した。

公式Xでは「閉店のお知らせ。遊楽舎は2026年2月末日をもって閉店いたします」と発表。「長らくのご愛顧、誠にありがとうございます。すでに代金をいただいた予約商品に関しては、配送等を考えております。また買取に関しては終了とさせていただきます」とした。

店舗では昨年11月に「お店の階段をリスナーの投稿スペース/告知の場にしたい」、同12月に「誰でも景品が獲得できるガチャガチャを設置したい」という名目でクラウドファンディングを行っていた。それぞれ119万1000円、179万円、合計で298万1000円の支援金を集めていた。

この資金についてユーザーから質問されると、店長は「申し訳ないです。流石に経営がもう無理です。口座をお教えいただければ、返金しますね」と返し、また「クラウドファンディングについては、返金の相談をしております」とつづっていた。