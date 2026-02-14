日本に届いた悲しき一報 名門OBも心痛「彼がやってきたことは価値があった」
今シーズンはアルネ・スロット監督の下でさらに出場機会が減った。それでも、名門リバプールにおける遠藤航の価値は知られている。だからこそ、痛恨の負傷離脱だ。
ユルゲン・クロップ前監督からスロット体制になって以降、遠藤はチーム内での序列が低下。昨季は“クローザー”として一定の役割を担ったが、今季は負傷欠場の影響もあったが、プレミアリーグで先発出場したのは、前節サンダーランド戦が初めてだった。
そして右SBとしてスタメンに名を連ねたそのサンダーランド戦で、遠藤は足首を負傷。69分に交代を余儀なくされた。スロットは13日の会見で長期離脱になると明かしている。悲しき一報だ。
専門サイト『Rousing The Kop』によると、リバプールOBで、現在はアカデミーコーチのジェイ・スピアリングは『The Official Liverpool FC Podcast』で、「なぜワタル・エンドウのような選手にそれだけ払ったのかと、誰もが疑問視した」と、加入当初から懐疑的な見方があった遠藤について言及した。
「だが、彼はそれだけの価値があった。彼がやってきたことは、リバプールのファンと選手たちにとって、それよりはるかにもっと価値があったかもしれない」
「悪いケガでないことを願っているよ。だが、あまり良い状態ではなさそうだね」
日本代表にとっても、リバプールにとっても、遠藤の離脱が痛いことは確かだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】遠藤航の負傷シーン、顔を手で覆って担架で運ばれる
ユルゲン・クロップ前監督からスロット体制になって以降、遠藤はチーム内での序列が低下。昨季は“クローザー”として一定の役割を担ったが、今季は負傷欠場の影響もあったが、プレミアリーグで先発出場したのは、前節サンダーランド戦が初めてだった。
専門サイト『Rousing The Kop』によると、リバプールOBで、現在はアカデミーコーチのジェイ・スピアリングは『The Official Liverpool FC Podcast』で、「なぜワタル・エンドウのような選手にそれだけ払ったのかと、誰もが疑問視した」と、加入当初から懐疑的な見方があった遠藤について言及した。
「だが、彼はそれだけの価値があった。彼がやってきたことは、リバプールのファンと選手たちにとって、それよりはるかにもっと価値があったかもしれない」
「悪いケガでないことを願っているよ。だが、あまり良い状態ではなさそうだね」
日本代表にとっても、リバプールにとっても、遠藤の離脱が痛いことは確かだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】遠藤航の負傷シーン、顔を手で覆って担架で運ばれる