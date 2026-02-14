「使ってくれないかも…」と思いつつも愛猫に布団を買ってみた飼い主さん。初めて見る布団に2匹の猫たちが見せた意外な反応が話題となっています。

動画は、記事執筆時点で19万回再生を超え、「ナイスプレゼント」「贅沢ですな」とのコメントが寄せられることとなりました。

【動画：『どうせ使わない』と思いつつも『猫用ふとん』を買ってみた結果…愛猫が見せた『まさかの反応』】

SNSで見て即買いした「猫用ふとん」

YouTubeアカウント『元野良猫のささみとホルン』に投稿されたのは、パパさんがSNSで見て即買いした猫用布団に対する2匹の愛猫たちの反応です。

ある日、パパさんが愛猫の「ささみ」くん・「ホルン」くんに使ってもらおうと購入したという猫サイズの布団。ちゃんと枕までついていて くつろげそうな優れものです。

ささみくんもホルンくんも、生まれて初めて見るであろう布団に不思議そうな表情を見せていたとか。ホルンくんに至っては、布団よりも紙袋に興味津々だったようです。

まさかの即採用

初めての布団にクンクンとチェックを入れるささみくん。背を向けるホルンを横目に、なんとすぐに布団の中に入ってくれたといいます。

飼い主さん夫婦は「あわよくばホルンくんも一緒に入ってくれないかな…」と思っていたそうですが、なかなか入ってくれなかったといいます。しかし、上に乗ってくつろぐ姿はよく見られたのだそうです。

2匹のお気に入りになった

しばらくすると、ホルンくんも布団の中に入ってくれるようになったそうです。そして、ささみくん・ホルンくんともに布団がお気に入りになった様子。

ホルンくんが使い始めた時にはささみくんが怒って取り合いになってしまったりと、少し波乱がありましたが、最終的には2匹で仲良く上に乗って眠ってくれるようになったのでした。

動画には、「パパの買ってきた布団大人気ですね♪よかった」「お布団が大好きなのは、人も猫も同じですね」「ささみちゃんとホルンちゃんが仲良く布団を使ってる姿は、サイコーに可愛い♡」「ささみくんもホルンくんも布団使う姿が可愛すぎる!!!」といったコメントが集まりました。

YouTubeアカウント『元野良猫のささみとホルン』では、飼い主さん夫婦とささみくん・ホルンくんが織りなす楽しい日常を垣間見ることができます。2匹の保護時の記録も投稿されています。

