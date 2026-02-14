25年6月に解散したTOKIOの元メンバー松岡昌宏（49）が13日、95年11月に放送を開始し、出演してきた日本テレビ系バラエティー「ザ！ 鉄腕！ DASH！！」（日曜午後7時）を、自ら降板したと発表した。

代表を務めるMMsun公式サイトに文書を掲載し「私、松岡昌宏は、約30年にわたって出演させていただいた日本テレビ『ザ！ 鉄腕！ DASH！！』を降板させていただくこととし、このたび日本テレビ様にその旨をお伝えしました」と報告した。

TOKIOの同僚・国分太一（51）が25年6月、「複数のコンプライアンス違反」を理由に同番組からの降板を告げられ、無期限活動休止。TOKIOも解散した。国分は同10月に日弁連に人権救済を申し立てたが、前日12日に文書を発表し、日本テレビ福田博之社長（64）に面会、謝罪したことなどを明らかにした。

国分の発表から一夜明け、松岡も「福田社長と直接お目にかかる機会をいただき、本当にありがたい思いですが、ここで区切りをつける決断をしました」と報告。「楽しく、そして優しい鉄腕DASHを作り続けていただけることを切に願っております」と番組の継続を願った。