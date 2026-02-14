¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤ËÎ×¤àÀäÂÐ²¦¼Ô¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¤Ï¤¤¤ë¤«¡©¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Íµ¤Çö£²Æ¬
¡¡º£Ç¯¤âÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î³¤³°¼çÍ×¥ì¡¼¥¹¤¬³«Ëë¤¹¤ë¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¶á¹Ù¡¢¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£Ç£É¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê¸½ÃÏ£²·î14Æü¡¿¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ç¤âÇÏ·ô¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ëÆ±¥ì¡¼¥¹¤Ï¡¢¾Þ¶âÁí³Û2000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó30²¯±ß¡Ë¡¢£±Ãå¾Þ¶â1000Ëü¥É¥ë¡ÊÌó15²¯±ß¡Ë¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇ¹â¾Þ¶â¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Î½ÐÁöÍ½ÄêÇÏ¤Ï14Æ¬¡£ÆüËÜ¤«¤é¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎJRAÇ¯ÅÙÂåÉ½ÇÏ¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¡Ê²´£µºÐ¡Ë¡¢¥ë¥¯¥½¡¼¥ë¥«¥Õ¥§¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤Î£³Æ¬¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢ÃíÌÜ¤ÏÆüËÜ¤ÎÂç¾³Ê¤È¤Ê¤ë¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¡£ºòÇ¯¤Î¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç¹á¹Á¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤È¤Î·ãÆ®¤òÀ©¤·¤Æ¡¢½©¤Ë¤Ï¥À¡¼¥È¤ÎËÜ¾ì¥¢¥á¥ê¥«¤ÎºÇ¹âÊö¤Î°ìÀï¡¢£Ç£É¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê¥Ç¥ë¥Þ¡¼¡¦¥À¡¼¥È2000£í¡Ë¤ÇÆüËÜÄ´¶µÇÏ½é¤Î¾¡Íø¤ò²Ì¤¿¤¹°Î¶È¤ò¿ë¤²¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡¢½©¤Ë¤Ï¼Ç¥ì¡¼¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤â¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢½Õ¤ÏºòÇ¯Æ±ÍÍ¡¢¤³¤³¤«¤é»ÏÆ°¡£¤³¤Î¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×Ï¢ÇÆ¤È¡¢ºòÇ¯£³Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿£Ç£É¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê£³·î28Æü¡¿¥á¥¤¥À¥ó¡¦¥À¡¼¥È2000£í¡Ë¤Ç¤ÎÂ×´§¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ò£³Æü¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿£²·î11Æü¤Ë¤Ï¡¢Î½ÇÏ¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ËÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤ò¾Ã²½¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î³°¤«¤éÍ¾Íµ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÁö¤ê¤ÇÊ»Æþ¤·¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Î¶¯¤µ¤Ïº£¤µ¤éÀâÌÀ¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¤Ï¡¢£³ºÐ»þ¤Ë¤â£Ç·¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤Æ£²Àï£²¾¡¡£ºòÇ¯¤Î¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¾¡¤Á¤È¤¤¤¦°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢³¤³°¤ÎÂç¼ê¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ç¤â£±ÇÜÂæ¤«¡¢£²ÇÜ¤Î¥ª¥Ã¥º¤ÇÃÇÁ³¤ÎÉ¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¾¡¤Ä¤«¤É¤¦¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¾¡¤ÁÊý¤ò¤¹¤ë¤«¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤ËÀäÂÐ¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤³¤³¤ÏºòÇ¯11·î°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½£³¥«·î¤Ö¤ê¤Î¥ì¡¼¥¹¡£ºÇÂçÌÜÉ¸¤¬¼¡¤Î¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢Ëü¤¬°ì¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ò¶¼¤«¤¹¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤É¤ÎÇÏ¤«¡£
¡¡³¤³°¤ÎÂç¼ê¥Ö¥Ã¥¯¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ËÂ³¤¯£²ÈÖ¿Íµ¤¤Ë¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ºò½©¤Î£Ç£É¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¥Þ¥¤¥ë¡Ê¥Ç¥ë¥Þ¡¼¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤ÎÇÆ¼Ô¥Ê¥¤¥½¥¹¡Ê²´£µºÐ¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¡££¸Àï£·¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤«¤é¤·¤Æ¤âÉî¤ì¤Ê¤¤Â¸ºß¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤³¤Ï¤¢¤¨¤Æ¡¢Á°Áö¤Î£Ç¶¥é¥Õ¥£¥Ã¥È¥Ô¥ó¥«¥¤¥¸¥å¥Ë¥¢£Ó¡Ê¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ë¥¿¡¦¥À¡¼¥È1700£í¡Ë¤Ç¥Ê¥¤¥½¥¹¤Î£²Ãå¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±±¹¼Ë¤Î¥Í¥Ð¥À¥Ó¡¼¥Á¡Ê²´£´ºÐ¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥Í¥Ð¥À¥Ó¡¼¥Á
¡¡¥Í¥Ð¥À¥Ó¡¼¥Á¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£·Àï£´¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¡¢Ãå³°£±²ó¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤À¤¬¡¢º£²ó¤ÈÆ±¤¸¥À¡¼¥È1800£íÀï¤Ç¤Ï£³Àï£³¾¡¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î£Ç£É¥°¥Ã¥É¥¦¥Ã¥É£Ó¡Ê¥µ¥ó¥¿¥¢¥Ë¥¿¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥À¡¼¥È¥Þ¥¤¥ë¤ÎÇÆ¼Ô¥Õ¥ë¥»¥é¡¼¥Î¤ò²¼¤·¤Æ£Ç£ÉÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Ê¥¤¥½¥¹¤ä¥Ó¥·¥ç¥Ã¥×¥¹¥Ù¥¤¡Ê²´£¶ºÐ¡¿¥¢¥á¥ê¥«¡Ë¤éÆ±¤¸¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Íµ¤ÇÏ¤È¤Ï¡¢µ÷Î¥Å¬À¤Ç¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¥«¥Ã¥×¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ËÂç¤¤¯Î¥¤µ¤ì¤Æ¤Î£·Ãå¤ËÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò±¿¤ó¤ÀÀè¹ÔÀª¤Î£´¡Á£µÈÖ¼ê¤òÄÉÁö¡£¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥Ð¥Æ¤Æ²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÇÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿ÊÏ©¤òºÉ¤¬¤ì¡¢Æ°¤½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡£·ë²Ì¡¢ºÇ¸å¤ÏÎ®¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÃåº¹¤æ¤¨¡¢·è¤·¤ÆÈá´Ñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¹¥à¡¼¥º¤ÊÄÉÁö¤«¤éÄ¾Àþ¤Ç¤¦¤Þ¤¯È´¤±½Ð¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢°ìÈ¯¤¢¤Ã¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¤â¤¦£±Æ¬¡¢Âç¶î¤±¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬»ý¤Æ¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¤À¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤È¤Ï¡¢£²ºÐ»þ¤ÎÃÏÊý¸òÎ®£Ç·JBC£²ºÐÍ¥½Ù¡ÊÌçÊÌ¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¡¢£³ºÐ»þ¤ÎÃÏÊý¸òÎ®£Ç£É¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥À¡¼¥È¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊÂç°æ¡¦¥À¡¼¥È2000£í¡Ë¤È£²ÅÙÂÐÀï¡£¤¤¤º¤ì¤â¡¢£²Ãå¡¢£³Ãå¤È¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤Î¸å¿Ð¤òÇÒ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤È¤ÎÂÐÀï»þ¤Ë¤ÏÂçÊø¤ì¤¬¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î»ý¤ÁÌ£¤ò¤·¤Ã¤«¤êÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°ì½ï¤ËÁö¤ëÁê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ê¤êÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Á°Áö¤Ç¤Ï¼Ç¤Î£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ë½ÐÁö¡£°ìÀþµé¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¤¦¤Ê¤«13ÈÖ¿Íµ¤¤ÎÄãÉ¾²Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾¡¤Ã¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤«¤é¥³¥ó¥Þ£³ÉÃº¹¤Î£µÃå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾õÂÖ¼«ÂÎ¤Ï¡¢¾å¤êÄ´»Ò¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¡£
¡¡²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¡¢ºòÇ¯¥¯¥Óº¹£²Ãå¤Î¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¥¦¥©¥ê¥¢¡¼¤â¤½¤¦¤À¤¬¡¢2021Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥ß¥·¥å¥ê¥Õ¡Ê±Ñ¹ñ¡Ë¡¢2023Ç¯¤Î¥ì¡¼¥¹¤òÀ©¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥Ñ¥ó¥µ¥é¥Ã¥µ¤Ê¤É¡¢¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¼Ç¤Ç¤Î¼ÂÀÓÇÏ¤¬¹¥À®ÀÓ¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é£³Æ¬¤¬£Ç£ÉÇÏ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¤Ï¤ä¤ä¸«Îô¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±ÇÏ¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÁ°Àî¶³»ÒÄ´¶µ»Õ¤Ï¡¢ºòÇ¯½Õ¤Î³«¶ÈÁ°¤Þ¤Ç¥Õ¥©¡¼¥¨¥Ð¡¼¥ä¥ó¥°¤ò´ÉÍý¤¹¤ëÌðºîË§¿Í±¹¼Ë¤Î³¤³°±óÀ¬¤Ë¸¦½¤¤È¤·¤ÆÂÓÆ±¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¸¥Ñ¥ó¥°¤Î¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×»²Àï¤È¤¤¤¦ÁªÂò¤ò²¼¤·¤¿¡£¤³¤³¤ÇÍ½ÁÛ¤ò¾å²ó¤ë·ãÁö¤ò²Ì¤¿¤»¤Ð¡¢ÌðºîÄ´¶µ»Õ¤Ø¤ÎºÇÂç¤Î²¸ÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£