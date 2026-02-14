「打ち子に200万持って飛ばれた」パチンコ軍団の親の嘆き　”無敵の人”を管理する難しさ

パチンコホールに出入りしていると、軍団という言葉をしばしば耳にする。軍団というのはホールの設置台の中から甘釘の台をピックアップして、あらかじめ用意していた人員で埋めてがっつり打つという人たち。

昔は攻略プロってのがいて、たとえば「梁山泊」とかが有名だったけども、ああいう人たちのような攻略法を持っているわけではない。ただ打ち手有利のサービス台みたいなものを目ざとく発見しては、大勢で乗り込んで独占するというのが軍団である。

考え方としては、甘い台であっても個々人で打つ以上は展開と状況次第では負けることもあるわけで、そうならんように良い台をなるべく大勢で抑えてトータルでプラスを狙っていこうじゃないかという、割と合理的なもの。

こういう集団はある程度組織化されていて、全国各地のグランドオープンからリニューアル、新台入れ替えや特定日などあらゆる出玉期待度が高い店に出没する。

要するに軍団は、店にとっては常連のお客さんへの還元のために用意した台を奪っちゃうのだ。客にとっては自分たちが打ちたい台を、どこの誰かも分からんし、もう二度と来ないような連中にかっさらわれるという、邪魔な存在である。

ホールによってはハウスルールで軍団を排除しようとしているところもある。だけどどの店も最初は誰が普通の遊技客で、誰が軍団の打ち子かなんて分からないからね。特にグランドオープン時はホール側人員もいっぱいいっぱいだから、まんまと軍団に良台を独占されがち。

軍団はイナゴのように出玉の期待値がある時期だけ現れ、通常営業の店には出没しない。マジで店からすると百害あって一利もない、そんな集団と言える。（文：松本ミゾレ）

免許証やマイナンバーカードのコピーを抑えるらしいが……

先日、ぼんやりと職場でXを見てると「打ち子に200万持って飛ばれた」という軍団の親をやってる人のアカウントからのSOSが流れてきた。どうやら軍資金として預けていたお金を持ったまま、打ち子が逃げ出してしまったようだ。

たしか軍団って、打ち子希望者が現れると免許証やらマイナンバーカードやらのコピーを貰うなどして現住所やら本名、顔写真などを控えると聞いたことがある。こうすることで打ち子が軍資金の持ち逃げをするのを防ぐわけだ。

ただ、そもそも軍団の打ち子希望者ってのはまともに就労する気力もなく、遊ぶ金もないから「パチンコ打って金貰いてえ〜」って思ってるような連中。そういう人ってのは自分の個人情報管理もルーズだし、仮に持ち逃げをして自分の情報がSNSで拡散されても「別にいいや。それより大金持ってさっさと遠くに逃げるべ」みたいなことを考えるのも人もいるんだろう。

過去にもこういった、打ち子の持ち逃げ事例は何度かネット上で見聞きしたことがある。結局、何も持ってない奴って悪い意味で無敵なんだよね。親は都合よろしく使える駒を揃えたいという思惑はあるだろうけど、なにせ打ち子希望者なんてどれもこれもロクでもないだろうから、なかなかストレスが溜まりそうだ。

打ち子を管理するのは大変、らしい

今はもうやっていないようだが、軍団を構成していたという人が知り合いにいた。これが結構大変そうだったんだよね、打ち子への親の意思伝達って。

たとえば打ち方。保留3止めとか捻り打ちとか、しっかり打ち子に実践してほしいけど、上手く伝わらないという愚痴を聞いたこともある。あとはパチスロも設定期待できるときは打たせる、みたいなこと言ってたけどこれも「回すのが遅い」とご立腹だった。

なんか朝から晩までフルウェイトでぶん回せっつってんのに、結局終わってみると総回転数8,000G以下だったりするんだとか。これはまあ、たしかに設定をツモった上でがっつり抜こうとするんだとしたら、明らかに遅い。演出とかいちいち楽しんで打っていたんかな？

そういったこともあって、この親は徐々に軍団の規模を縮小していった。現在はあんまりパチンコの話をしないので、別の稼ぎ方でも見つけたのかもしれない。

翻って打ち子の持ち逃げ問題に話を戻したい。やっぱり世の中、今が良ければそれでいいとか、お金を持ち逃げした後のことは考えてないとか、そういう短絡的な人間はいる。短絡的だから打ち子になんか応募するわけで、本来どう対策を講じようとも、そういう連中の持ち逃げリスクは0％には出来ないと考えた方がいいだろう。

なので次からは、どんな理由があっても軍資金はせいぜい10万とかだけ渡して、足りなくなったら都度申請させるとか、面倒だけどそういう感じにしたほうがいいかもね。で、まとまったお金の運搬は打ち子にさせないってのも大前提。

軍団なんて言ってるがしょせんは無職の集合体なので、その辺の管理ができないから持ち逃げをされたわけだから、まあ改善すべきところは改善すべきで。

……でも軍団なんてどの店も、常連も来店を望んではない。そもそもが嫌われ者だから、いなくなってくれるのが一番かな。