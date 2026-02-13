安全資産の代名詞とも呼ばれる「金」が記録的な乱高下を見せている。激しい値動きを見せる理由と価格が戻るタイミングなどについて、テレビ朝日経済部 平山明秀記者に聞いた

【映像】「40年前の大暴落」とは？

そもそもなぜ金は安全資産と呼ばれるのか？

平山記者は「株や債券は国の財政赤字や『破綻するのでは』というリスクに応じて変動しやすいが、金は“それ自体”に価値があると認められている。埋蔵量に限りがあり、これまで世界では50メートルプール4杯分ほどの金が採掘されている」と説明した。

そんな金だが3年前と比べておよそ3倍に値上がりしている。

その要因について平山記者は「今年の1月には6000円近くも値上がりした。これは『地政学リスク』＋『投機マネー』の影響と言われている。1月、アメリカのトランプ政権がベネズエラの大統領を拘束したり、イランに空母を派遣して軍事的な圧力を強めたりしたことで、『紛争が起きるのでは』『今後の先行きが不透明だ』という空気が広がり金の価値が高まった。原油などのエネルギー供給が滞ってインフレが起きるのでは？企業の経済活動が打撃を受けて株価が下がるのでは？国債増発で通貨自体の価値が落ちてしまうのでは？といった懸念が高まり、その結果、金にお金が集まる」と解説。

さらに「中国やブラジル、ポーランドなど新興国の中央銀行がドル建て資産に依存するリスクを回避するために大量に金を購入している。需給がひっ迫する中、機関投資家が短期的な値動きで利益を得る目的で、地政学リスクを過度にあおっている側面もあると指摘されている」と補足した。

また、財政赤字の拡大などトランプ政権への不信感を背景にした“ドル安”も実物としての価値が安定している金の価格を底上げしている。金はドル建てで取引されており、ドル安だと同じ量の金を買うのに必要なドルが増える。ヨーロッパなど他国の通貨で換算した価格は割安になるため買いが増えるという側面もあるという。

では、なぜ1月29日に3万円台の最高値をつけた後に「ガクン」と落ちたのか？

平山記者は「ここでもトランプ大統領による予測不能な行動が影響している。アメリカの中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（FRB）のトップに過去に政策金利の引き下げに消極的だった人物を指名すると発表したのだ。金利が上がると金以外の資産にお金が流れてしまうため、金の価格には下押し圧力となる。また価格が上がりすぎる金の利益確定を狙っていた投機筋がこのタイミングで売りぬくなどしたことも急落の要因と言われている」と説明した。

金の価格はいつ戻る？

過去の金の価格の暴落については「1980年にもとてつもないバブルが起きて、大暴落が起きた。当時はイランで革命が起きたりソ連のアフガン侵攻で地政学リスクが高まって1年で価格が約4倍になった。だがFRBがインフレ対策で政策金利を20％まで引き上げ、預金へと資金が流出し、価格が半額以下に。その後、再び最高値を更新するまで40年もの歳月を要した」と説明した。

現在も「暴落」と言っていい状況だが、「戻る」ために時間はかかるのか？

平山記者は、金融・貴金属アナリストの亀井幸一郎氏の「前回ほどの低迷にはならないのでは。中国やブラジルの中央銀行は金の現物購入を増やしている。インドや中国など可処分所得が増えた国では個人の長期保有の需要も根強い。地政学リスクの高まりも懸念される中で金の信頼性が失われることはない」という分析を引き合いに出した。

また、円相場と金価格の影響については「高市政権の圧勝もあり、アメリカ株と比べて強い日本株は買われやすく今後は円高方向に振れていくことも考えられる」と予想するSMBC日興証券のチーフテクニカルアナリストの吉野豊氏の分析も紹介した。

吉野氏は「金は物価水準やマネーサプライなどと比較して上げ過ぎともいえる水準にまで上昇してしまっている。短期的には1トロイオンス（約30グラム）あたり4510ドルか、場合によっては3700ドル程度に下落する可能性がある。しかし、今後ドル安や米国株の不安定な動きが続くとみられる中で金の下げが続く可能性は低く、下げが一巡した後は再び強い反発が生じるとみられる。ただ当分の間、1月の高値5354ドルを上回るまでには至らず、1〜3年は高値圏でのレンジ相場が続くとみられる」と予想している。

先を見通せない現在における資産形成の注意点については「歴史的に株が下がるタイミングで金は上がり、ポートフォリオを守るとよく言われている。個人投資家も『守り』として金を持っておいた方が良いという指摘もある。アメリカの機関投資家もAI関連の株を買う一方でリスク避けるために金も買っているという。今の日本では普通預金だけではインフレによって資産が目減りしてしまう。スマートフォンなどでも調べたり勉強したりすることはできる。まずはお金の流れや仕組みを理解することが重要なのではないか」と述べた。

（ABEMA／ニュース企画）