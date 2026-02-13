タレントの西村知美（55）が11日に放送された日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。温泉の中から予想だにしていなかったものが出てきたことを振り返った。

「真冬の温泉SP」と題し、温泉好きのゲストが集結。露天風呂で思い込んで「魚の池」に入ってしまったなど、思いがけない間違いについての話題となり、西村は「岩風呂だと思って入ったら池でした」と明かして笑いを誘った。

MCの上田晋也から「西村さん、ほかにあります?魚の池に入った以外の」と聞かれると「謎だったのは…露天風呂で凄くいいところで、誰もいなくて一人でのんびり入っていた」と切り出した。

一人で露天風呂を満喫していると「お尻の方にゴツッって何か当たった」と入浴中に感じたことがない感触があった。「何だろう?石かな?と思って持ち上げたら…伊勢エビの頭だった」と想定外のものだった。

これにはスタジオも驚きに包まれた。西村は「なんでこんなところで?」と理解できず「晩ごはん食べてた人がいたのか、ここでダシとってたのか分からない。本当に謎でした。ミステリー」と振り返った。