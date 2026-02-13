◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１２日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１２日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの決勝が行われ、２２年北京五輪銅メダルの２６歳・冨田せな（宇佐美ＳＣ）は６８・２５点の９位で終えた。２大会連続表彰台の快挙を狙ったがかなわなかった。「悔しさ残るオリンピックになってはしまったんですけど、痛みがある中で１本はしっかり決めることができたことと、あとはこの場に戻って来られたことすごくうれしく思います」と振り返った。

公開練習で腰を負傷したことを明かし、かがむのもままならない状態だったがやり切った。「うまく力が入らなかったりとかもしてたんですけど、滑れたことが良かったな。本当にやるしかないっていう部分があったので。練習してきたことをやりたかったんですけど、力が入んない部分と痛みとあったので、痛み抱えながらでもできることはやれたのかなって思ってます」。

初出場の１８年平昌大会で８位入賞。前回の２２年北京五輪は、同種目で日本女子初の銅メダルを獲得。今大会も日本選手団の“顔”として、６日の開会式では旗手を務めた。４年後については「直後すぎてどうしようか考えられない部分もあるんですけど、この舞台は特別だと思うので、３回も出られたことに感謝してます」と語った。

今季Ｗ杯は４戦中２度の表彰台と好調だったが、大舞台で表彰台にはあと一歩届かなかった。

◆冨田 せな（とみた・せな）１９９９年１０月５日、新潟・妙高市生まれ。２６歳。３歳でスノーボードを始め、中学１年でプロ資格を取得。１７―１８年から海外のＷ杯を転戦し、２５年２月にＷ杯初優勝。世界選手権は２１年４位。２５年５位。五輪は１８年平昌８位、２２年北京で日本女子ＨＰ初の銅。北京五輪後、１シーズンの休養を経て２３―２４年に復帰。家族は両親と北京五輪代表の妹・るき（２４）。身長１６０センチ。