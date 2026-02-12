ALT JAPAN ¡¢ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß·¿Android¥¬¥é¥Û¡ÖMIVE¥±¡¼¥¹¥Þ¡×¤òÈ¯É½¡ª¥á¡¼¥«¡¼ÈÇ¡ÖAT-M140J¡×¤¬2·î19ÆüÈ¯Çä¡£²Á³Ê¤Ï3Ëü4800±ß
´Ú¹ñÈ¯¤Î¥â¥Ð¥¤¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡ÖALT¡×¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì»²Æþ¡ªÂè1ÃÆ¤ÏAndroid¥¬¥é¥Û
´Ú¹ñÈ¯¤ÎICT´ë¶È¤È¤·¤Æ2017Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿ALT¡Ê¥¢¥ë¥È¡Ë¤ÎÆüËÜË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëALT JAPAN¡Ê¥¢¥ë¥È¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë¤Ï12Æü¡¢ALT¤¬2026Ç¯2·î¤è¤êÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤ÎÅ¸³«¤ò³«»Ï¤·¡¢ÆüËÜ»²ÆþÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß·¿Android¥¬¥é¥Û¡ÖMIVE¥±¡¼¥¹¥Þ¡Ê¥Þ¥¤¥Ö ¥±¡¼¥¹¥Þ¡Ë¡×¡Ê·¿ÈÖ¡§AT-M140J¡Ë¤ò2026Ç¯2·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢MIVE¥±¡¼¥¹¥Þ¤Î¼è¤ê°·¤¤¤ò°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤ëH.I.S.Mobile¤Ç¤ÏHIS¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¤Æ2·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤·¡¢²Á³Ê¤Ï34,800±ß¤Ç¡¢ÂÐ¾Ý¤ÎSIM·ÀÌó¤È¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï3,780±ß³ä°ú¤Þ¤¿¤ÏÊÌÇä¤ÎÀìÍÑ¥¯¥ì¡¼¥É¥ë¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ëÁª¤Ù¤ëÆÃÅµ¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢JCOM¡Ê¥¸¥§¥¤¥³¥à¡Ë¤Ç¤ÏJ:COM MOBILE¤Ë¤Æ2026Ç¯2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤·¡¢²Á³Ê¤Ï42,240±ß¡ÊÊ¬³ä¤Ç¤Ï1,760±ß¡¿·î¡ß24²ó¤Þ¤¿¤Ï880±ß¡¿·î¡ß48²ó¡Ë¤È¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ALT¤Ï´Ú¹ñ¤Ç2017Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤ËËÜ³ÊÅ¸³«¤·¤Æ°Ê¹ß¤Ï¼ç¤Ë¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤ä¥¥Ã¥º¸þ¤±¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë»Ô¾ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¡Ê¥¹¥Þ¥Û¡Ë¤òÅ¸³«¤·¡¢Ìó2Ç¯¤Ç´Ú¹ñ¤Î¼çÍ×¤Ê·ÈÂÓÅÅÏÃ²ñ¼Ò3¼Ò¤Ç¤Î¼è¤ê°·¤¤¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µÞÀ®Ä¹Ãæ¤Î¿·¶½¥á¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥È¥Ã¥×¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤É¡¢¥¹¥Þ¥Û°Ê³°¤ÎITµ¡´ï¤Î³«È¯¤äÀ½Â¤¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤Ï´Ú¹ñ¤Î³ô¼°»Ô¾ì¡ÖKOSDAQ¡×¤Ë¾å¾ì¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊALT¤¬º£²ó¡¢ÆüËÜ»²Æþ¤ò¤·¤ÆÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ëMIVE¥±¡¼¥¹¥Þ¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£MIVE¥±¡¼¥¹¥Þ¤Ï¡È¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤ÏÉÔ´·¤ì¤À¤±¤ì¤É¡¢LINE¤Ê¤É¤Î¥¢¥×¥ê¤ÏÍøÍÑ¤·¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥·¥Ë¥¢ÁØ¤ò¼ç¤Ê¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤È¤·¡¢½¾Íè¤Î¥±¡¼¥¿¥¤¡Ê¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥ó¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¬¥é¥±¡¼¡×¡Ë¤ÎÊªÍý¥Ü¥¿¥ó¤Ë¤è¤ëÁàºîÀ¤È¥¹¥Þ¥Û¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤¿²÷Å¬À¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥±¡¼¥¿¥¤·¿¥¹¥Þ¥Û¡Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥¬¥é¥Û¡×¡Ë¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×Ìó100ËüÂæ¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆüËÜ¤Ç¤Ï3·îËö¤ËNTT¥É¥³¥â¤¬W-CDMAÊý¼°¤Ë¤è¤ë3G¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖFOMA¡×¤ò½ªÎ»Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î3G¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¹¤Ù¤Æ½ªÎ»¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¼¤¤¡¢¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¥Õ¥©¥óÍøÍÑ¼Ô¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¡¢MIVE¥±¡¼¥¹¥Þ¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¤âÄÌ¾ï¤Î¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤âÂ¿¤¯¡¢¹ØÆþ¼Ô¤ÎÌó60¡ó¤¬70Âå°Ê¾å¤È¡¢¥·¥Ë¥¢ÁØ¤Ë¹¤¯»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢²û¤«¤¤¡È¥¬¥é¥±¡¼¡É¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î2¤ÄÀÞ¤ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ïºòº£¤Î¥ì¥È¥í¥Ö¡¼¥à¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¼ãÇ¯ÁØ¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢°ÊÁ°¤Î¥¬¥é¥±¡¼Ê¸²½¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥·¡¼¥ë¤ä¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ»ý¤ÁÊâ¤¯¤Ê¤É¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤âºÆ¤ÓÃÂÀ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£OS¤Ë¤ÏAndroid14 Go Edition¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢³«¤¤¤¿¾õÂÖ¤Ç»È¤¦¥á¥¤¥ó¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ÏÌó4.3¥¤¥ó¥ÁWVGA¡Ê480¡ß800¥É¥Ã¥È¡Ë±Õ¾½¤Ç¡¢Æ°²è¤ä¼Ì¿¿¤âÂç¤¤¯É½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥µ¥¤¥º¤ÏÌó127.8¡ß65.3¡ß16.2Ð¡¢½ÅÎÌ¤ÏÌó195g¤È¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤Ë¼ý¤Þ¤ë»ý¤Á¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿ËÜÂÎ¤òÊÄ¤¸¤ë¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÌó1.83¥¤¥ó¥Á240¡ß284¥É¥Ã¥È±Õ¾½¡Ê¥Õ¥ë¥«¥é¡¼¡Ë¤Î¥µ¥Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆüÉÕ¤ä»þ¹ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ÄÎÌ¤äÄÌÃÎ¤Ê¤É¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÇØÌÌ¤Ë¤ÏÌó800Ëü²èÁÇCMOS¤Î¥¢¥¦¥È¥«¥á¥é¡¢Á°ÌÌ¤Ë¤ÏÌó500Ëü²èÁÇCMOS¤Î¥¤¥ó¥«¥á¥é¤òÁõÈ÷¤·¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï1Æü»ý¤ÁÊâ¤¤¤Æ¤â½¼ÅÅ¤Î¿´ÇÛ¤¬¤Ê¤¤Ìó2100mAh¡¢¤µ¤é¤ËIPX4¤ª¤è¤ÓIP5X¤Ë½àµò¤·¤¿À¸³èËÉ¿å¡¦ËÉ¿Ð¤â¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¡¢½Ð¤«¤±Àè¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¨¤Þ¤¹¡£ËÜÂÎ¿§¤Ï¥¤¥ó¥Ç¥£¥´¥Ö¥é¥Ã¥¯¤ª¤è¤Ó¥Ñ¡¼¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¤Î2¿§Å¸³«¡£
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤ÏMediaTekÀ½¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¡ÊSoC¡Ë¡ÖHelio G36¡Ê·¿ÈÖ¡§MT6765X¡Ë¡×¡Ê¥ª¥¯¥¿¥³¥¢CPU¡Ö2.2GHz¡ß4¡Ü1.6GHz¡ß4¡×¡Ë¤ª¤è¤Ó3GBÆâÂ¢¥á¥â¥ê¡¼¡ÊRAM¡Ë¡¢32GBÆâÂ¢¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡¢microSDXC¥«¡¼¥É¥¹¥í¥Ã¥È¡ÊºÇÂç1TB¡Ë¡¢USB Type-CÃ¼»Ò¡ÊUSB 2.0¡Ë¡¢3.5mm¥¤¥ä¥Û¥ó¥Þ¥¤¥¯Ã¼»Ò¡¢Wi-Fi 5¤ËÂÐ±þ¤·¤¿IEE802.11a¡¿b¡¿g¡¿n¡¿ac½àµò¤ÎÌµÀþLAN¡¢Bluetooth 5.4¡¢FM¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¡£Ê¸»úÆþÎÏ¤Ï¥ª¥à¥í¥ó ¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Î¡ÖiWnn IME for Android¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢ÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦´Ú¹ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¡ÊÊªÍý¥¡¼ÆþÎÏ¤ÏÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¤Î¤ß¡Ë¡£
¤Þ¤¿²èÌÌÉ½¼¨¤ÏÉ¸½à¤Î¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤È»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Û¡¼¥à²èÌÌ¤«¤éÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢²»À¼¤ÇÈ¯¿®¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤ë¡Ö²»À¼ÄÌÃÎ¡×¤ä¥¹¥Þ¥ÛÁàºî¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤ËÊÝ¸î¼Ô¤ËÄÌÃÎ¤¹¤ë¡Ö°Â¿´¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡×¤Ê¤É¡¢¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤âÂ¿¿ôÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Ï4G¤Î¤ß¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂÐ±þ¼þÇÈ¿ôÂÓ¤ÏBand 1¤ª¤è¤Ó3¡¢8¡¢18¡¢19¡¢26¡¢28¡¢41¤Ç¡¢SIM¤ÏnanoSIM¥«¡¼¥É¡Ê4FF¡Ë¥¹¥í¥Ã¥È¤¬1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¤ª¥µ¥¤¥Õ¥±¡¼¥¿¥¤¡ÊFeliCa¡Ë¤Ë¤ÏÈóÂÐ±þ¤Ç¤¹¡£
