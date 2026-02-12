この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【再会】第５話ドラマ考察 ネタバレ有 淳一はすでに万季子のアリバイ無しに気づいてる！万季子があやしい決定的な理由！ 井上真央 竹内涼真 原作既読！感想 Silent Truth」と題した動画を公開。動画では、ドラマ『再会 Silent Truth』の登場人物、岩本万季子（井上真央）の行動原理について考察を展開。その「魔性」と評される振る舞いが、実は子供を守るための「母」としての行動である可能性を指摘した。



動画でまず注目されたのは、万季子のあざといとも取れる「魔性」の側面である。元恋人である刑事・飛奈淳一（竹内涼真）に対し、「来て…淳一…」と電話で助けを求める姿は、多くの視聴者に強い印象を与えた。この行動について、投稿者は「淳一のことを取り込もうと思って、淳一へ言った言葉だと思う」と分析。万季子は、自身が事件の容疑者として疑われていることを感じており、その状況を打開するために「使えるものは何でも使うという覚悟」で行動しているのではないかと推察した。



しかし、その行動の根底にあるのは、単なる自己保身ではないという。投稿者は、万季子の行動原理を「自分のため、というより子供のため」と指摘。「もし自分に何かがあったときに一番影響を受けることになる息子・正樹のため」に、元恋人である淳一を利用しようとしているとの見方を示した。つまり、彼女の行動は「魔性」というよりも、我が子を守ろうとする「母」としての必死さの表れだというのだ。



また、万季子が嘘をつくことに長けている点も、南良刑事（江口のりこ）とのやり取りから明らかになる。淳一に捜査状況を漏らしていないかと冗談めかして問われた際、万季子は真顔で「もちろんですよ」と答え、南良刑事が驚くと「冗談です」と返す。この一連のやり取りから、投稿者は万季子を「しっかり嘘をつける人だ」と評し、南良刑事も彼女への疑いを強めた瞬間だと解説した。



動画では、万季子の高校時代を演じた新井美羽が、過去に別のドラマで井上真央の子供時代を演じていたという豆知識も紹介された。このキャスティングが、万季子というキャラクターの多面性をより深く表現しているのかもしれない。一見すると男たちを惑わす「魔性の女」だが、その実態は息子を守るためにあざとく立ち回る「母」である。この二面性が、物語に更なる深みを与えている。