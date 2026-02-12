なきごとが、新曲「甘々吟味」のMVを公開した。

同楽曲は、Glico『ポッキー』のCMキャンペーンソングとしてなきごとが書き下ろし、1月6日に配信リリースされたもの。本MVには『ポッキー』新イメージキャラクターを務める俳優の白本彩奈や、インフルエンサーのmia（みあ）が出演し、佐々木実花が監督を務めた。

なおなきごとは、3月14日の神奈川 F.A.D YOKOHAMA公演を皮切りに全国13カ所を巡る全国ツアー『ビタースイートベイビーツアー2026』を開催。チケットの詳細はなきごと公式ホームページにて確認可能だ。

■MVコメント＜白本彩奈＞

見ていると中に誘われていくようなクレイジーで、愛らしくて、どこか哀愁漂うへんてこな異世界がお気に入りです。バレンタインはぜひ、甘々吟味と一緒に。

＜mia＞

なきごとさんの「甘々吟味」MVで少し振付と出演をさせていただきました！ちょっと不思議でクセになる世界観のMV、私もどこかに隠れているので、探しながらたくさん見てください！聴けば聴くほど可愛いくて素敵な曲です。

＜佐々木実花監督＞

自由に企画し、たくさんヘンテコなことをしてみました。楽曲の持つポップさを引き出すために、クレイジーさをひたすら足し算していきました。撮影では、白本さんがたくさんの演技に付き合ってくれたおかげで編集で選択の幅が設けられたり、編集では自分の手を動かしてアニメーションを作ってみたり、細かな表現を詰め込み、ヘンテコな世界観の映像にできたかなと思います。おかしな世界を見て、聞いて、ぜひ何度も楽しんでもらえたら嬉しいです。

（文＝リアルサウンド編集部）