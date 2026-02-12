サンダーランド戦で負傷し、ピッチに倒れ込む遠藤。（C）Getty Images

　負傷したリバプールMF遠藤航に、対戦チームからも温かいメッセージが寄せられている。

　現地２月11日に行なわれたプレミアリーグ第26節のサンダーランド戦（１−０）で、今季リーグ戦初先発を果した遠藤は、62分に相手のクロスをクリアしようとした際に左足首を負傷。一度はプレーを続行したものの、再びピッチに倒れ込んでしまい、69分に担架に乗せられて交代を余儀なくされた。

　日本代表の主将を襲ったアクシデントに、ネット上では多くの心配の声が上がったなか、対戦相手のサンダーランドもこの試合中に公式Xで次のようなメッセージを発信した。
 
「試合が中断され、ワタル・エンドウがストレッチャーで運び出される。ワタル、早期回復をお祈りします」

　この投稿に、多くのリバプールファンが反応。「敬意を表してくれてありがとう」「温かいメッセージに心から感動しました」「残りの試合でベストを尽くしましょう」「品格のあるクラブだ」「リスペクトだよ、大好き」「ピッチ内外でのあなたたちの振る舞いは素晴らしい」などのコメントが寄せられている。

　なお、現時点でリバプールから遠藤の怪我に関する正式な発表されていない。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】遠藤航の負傷シーン

 