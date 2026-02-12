2022年に惜しまれつつ閉店した、アメリカ料理とホームメイドパイを提供するレストランチェーン『アンナミラーズ』が13日に再出店します。『アンナミラーズ南青山店』の開店を前に、一足早く報道陣にお披露目されました。



『アンナミラーズ』は、外食産業のれい明期だった昭和後期、『井村屋製菓株式会社（現・井村屋グループ株式会社）』の初代社長が、アメリカンパイに出会い感銘を受けたことで、アメリカで本社を構える『アンナミラーズ社』と提携し日本展開をしたのが始まりです。1973年に第1号店『青山店』をオープンしました。

アンナミラーズが提供した“おもてなし”の数々は、高度経済成長期にあった日本の生活スタイルに合致し、1店舗目の青山店を皮切りに自由が丘、目黒、吉祥寺、下北沢など若者が多く集まる立地に出店を重ね、延べ25店舗を経営していました。近年の生活スタイルの変化などもあり、1983年にオープンした『高輪店』のみ営業を継続していましたが、国土交通省より品川駅西口基盤整備事業に伴う移転要請があったため、2022年8月31日に惜しまれつつ閉店しました。

約3年半ぶりに再出店した理由について、井村屋フードサービス株式会社は、「閉店後、多くのお客様から店舗再開を要望する声をいただいたことや、若者を中心に昭和レトロブームが起きたことなどもあり再び出店することになりました」とコメントしました。

■「誇りをもって着られれば」 長年愛された制服はそのまま

アンナミラーズで特に人気だったのが、3色で展開されていた“制服”です。制服は、アメリカ本店がドイツの民族衣装“ディアンドル”をモチーフにして誕生したのがきっかけで、アメリカ本店の店内の雰囲気・制服をそのまま日本に持ってきたそうです。当時は、外国風の制服は、珍しかったことから話題となり、制服に憧れてバイトに応募する人もいたといいます。

新店舗では、“アンナミラーズらしさ”をコンセプトにしていることから、デザインは一切変更せず、現時点では落ち着いた色味である“えんじ色”のみで営業を続けていくとのことです。伝統的な制服を着て仕事をすることについて20代スタッフは、「制服は、アンナミラーズの代名詞であると思うので、誇りをもって着られればなと思っています」と意気込みを語りました。

■『アンナミラーズって言ったらママ』家族の支え

新店舗ということもあり、スタッフも新人ばかり。その指導にあたっているのが、高輪店で27年ホールスタッフとして勤めたトップリーダー・リョウコさん（47）です。

本社から直々に“また働いてほしい”と連絡が来たそうで、「（再オープンを）聞いて、やったー！って思ったのと同時に、“教育者として戻ってきてほしい”というお話だったので大丈夫かなって」と少し不安だったことを明かすと、「自分が入った時が17歳で、だいぶ年を取っちゃったんですけど、若い子と働くのは本当に楽しい」とコメント。また「アンナミラーズは“自分が人生をかけたお店だった”ので、いま（開業から）53年になるんですけど、この先100年続くと信じて、若い子たちに“バトンタッチ”できたらなと思いました」と笑顔で意気込みを語りました。

また、再びアンナミラーズで働くことについて悩んだ時期もあったそうで、「娘と母に相談したら、“アンナミラーズって言ったらママだから行っておいで”と送り出してくれた」と振り返ると、中学2年生になる娘さんは、幼い頃からリョウコさんの働いている姿を見ていることから、“アンナミラーズで働く”と語っているといい、照れくさそうにリョウコさんは、「ちょっと嫌ですけどね（笑）一緒にビシバシと！」と笑顔で話しました。