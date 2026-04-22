舞台「チェンソーマン」ザ・ステージ レゼ篇の全キャスト情報が発表された。あわせて、メインビジュアル、デンジ＆レゼのモーメントビジュアル第1弾、全キャラクタービジュアル、公演日程・チケット情報などの詳細が解禁された。【写真】見つめ合うデンジとレゼ…舞台『「チェンソーマン』レゼ篇新ビジュアル前作より続投するキャストに加え、今回より新たに登場するキャラクターとして、レゼ役を相馬結衣、天使の悪魔役をゆう