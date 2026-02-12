主演：中村優一　テレ東ショートドラマ「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会⻑―」TopShortほかにて配信決定！

テレ東ショートドラマ国際共同制作 第二弾

主演：中村優一 共演：立石晴香、水沢エレナ

「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会⻑―」TopShortほかにて配信決定！

さらに縦型キービジュアル・第一弾場面写真も解禁！

テレ東のショートドラマ国際共同制作、第二弾作品「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会⻑―」がショート動画に特化した世界的に人気の縦型動画配信プラットフォーム・アプリTopShortほかにて、配信されることが決定いたしました！併せて、縦型キービジュアルと主演をつとめる・中村優一、共演の立石晴香、水沢エレナからのコメントも到着しました。

虐げられる底辺サラリーマンが実は伝説の・・・・・・。取り戻した記憶を頼りに、壮絶な復讐劇が今はじまる！佐藤大和（中村優一）は底辺サラリーマンとして会社から、そして妻からも虐げられ生きていた。大和は妻の誕生日に不倫の現場を目撃し、止めに入るも乱闘の上負傷してしまう。しかし、それがきっかけとなり記憶を取り戻し自らが「ミコシバホールディングス」の御子柴大和だったことを思い出す。部下に仕組まれた策略で記憶を失っていた大和は、倒れていたところを救ってくれた桐原琴音（立石晴香）や、ミコシバホールディングスの現社長・藤堂遥（水沢エレナ）らのもと、復讐を誓うが・・・・・・。虐げられた底辺サラリーマン佐藤大和から記憶を取り戻し、御子柴大和として復讐を誓う伝説の会長を演じたのは仮面ライダー電王シリーズで桜井侑斗を演じ好評を博し、以降映画、ドラマ、舞台と幅広く活躍し、近年では自ら映画のプロデュース・監督もつとめている中村優一。大和が倒れているところを救ってから、その正体を知らないものの彼を気にかけ、ミコシバホールディングスで働くことを夢見る女性・桐原琴音を演じるのは二コラ、Seventeenの専属モデルを経て数多くのCMや映画、ドラマで活躍する立石晴香。ミコシバホールディングスの現社長であり大和の忠実な部下・藤堂遥を演じるのは雑誌のモデルを経て「東京少女」（BS-i）で初主演、以降CMや映画、ドラマで活躍する水沢エレナが演じている。

≪出演者紹介≫

■主演 中村優一／（御子(みこ)柴(しば)大和(やまと)・佐藤大和役）かつて日本でも指折りの富豪だった、「ミコシバグループ」の創業者兼会長。冷静沈着で決断力があり、武術にも秀でている。事故に遭い、記憶喪失となって平凡なサラリーマン・佐藤大和として生き日常的なパワハラやいじめに耐える日々を送っていたが、ある日、妻の不倫を目撃し、止めに入るも逆に乱闘の中で負傷する。それをきっかけに記憶を取り戻し、復讐を誓いながら、過去の真相を探し始める。［コメント］「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会⻑―」で御子柴大和役を務めさせていただきました、中村優一です。ショートドラマを当たり前のように観るようになった矢先での、このドラマのオファーだったので、大変嬉しかったです。このドラマの見どころは、濃く個性豊かな登場人物達との刺激たっぷりなストーリー展開です。僕、演じる大和に立ちはだかる、ライバルや敵達。大和がどのように戦っていくのか！！是非、最後までご覧ください！！！

■立石晴香／（桐原(きりはら)琴音(ことね)役）

大和の妻・萌乃のいとこで、心優しく勇敢な女性。ミコシバへの転職を考えており、目標のキャリアを歩むためにアルバイトをしながら生計を立てている。実家からは政略結婚を迫られるなど、苦しい境遇にある。大和の正体を知らないものの彼を信じ続け、時に嫉妬や不安を感じながらも、その側に寄り添おうとする。［コメント］今回オファーを受けて、結末含めてとても面白い作品だと感じました。琴音を自分が演じることになって本当に嬉しかったです。撮影は、毎日が怒涛でしたが、学びになることばかりで思い出に残る撮影の日々でした。個人的にはメイクさんが中国の方で、日本ドラマではなかなかないようなしっかりメイクがとっても気に入りました。ぜひそこも注目してほしいです。裏切りに愛に駆け引きにアクションまで！一つの作品で色々な感情になると思います。ぜひ楽しみにしていてください

■水沢エレナ（藤堂(とうどう)遥(はるか)役）

「ミコシバホールディングス」の現社長であり、大和の最も忠実な部下。冷静沈着で頭脳明晰なキャリアウーマンであり、会長のためならどんな困難にも立ち向かう覚悟を持つ。しかし、３年前の会長失踪事件に関係があるようで……。［コメント］オファーをいただいた際、藤堂遥というキャラクターに強い魅力を感じ、これまでに演じたことのない役柄でしたが、ぜひ挑戦させていただきたいと思いました。藤堂遥を演じるのはとても楽しく、撮影期間があっという間に感じられるほど、充実した時間となりました。次々とハプニングが起こるスピード感のある作品でありながら、それぞれのキャラクターの強い個性やユーモアのある部分も見どころなので、そういったところも楽しみながらご覧いただけたら嬉しいです。

≪スタッフコメント≫

プロデューサー：井上穂乃香（テレビ東京）テレビ東京のショートドラマの国際共同制作・第2弾となる本作は、どん底から這い上がる男の「華麗なる逆襲」を描いた、痛快なリベンジ・エンターテインメントです。「いじめられサラリーマン」から、圧倒的なオーラを放つ「伝説の会長」へ――。主演の中村優一さんには、パワハラやライバル企業の策略に虐げられる姿から覚醒後の姿まで、その高低差を体当たりで演じ切っていただきました。その変貌ぶりは、現場でモニターを見守る私たちスタッフも鳥肌が立つほど。そんな彼を信じぬくヒロイン・琴音役の立石晴香さんには、健気でひたむきな姿を魅力たっぷりに。主人公の過去を紐解くキャリアウーマン・藤堂遥役の水沢エレナさんには、凛とした強さで作品を引き締めていただきました。脚本・原野吉弘さん、監督・横山一洋さんには、ショートドラマならではの怒涛の展開に加え、日本のサラリーマン文化をスパイスにしたコメディ要素、そしてハラハラする復讐劇を見事に融合していただき、今までのショートドラマの枠を超えた、まったく新しい作品に仕上がったと感じています。日々理不尽と戦うすべてのサラリーマンへ贈る、通勤中のスキマ時間で日頃の鬱憤を晴らす“華麗なる逆襲”劇です。ぜひご期待ください！

◆さらに！場面写真第一弾を公開◆

≪あらすじ≫

記憶を失い、底辺サラリーマンとして虐げられてきた佐藤大和が妻の不倫をきっかけに記憶を呼び起こし、自らが世界的な大企業ミコシバホールディングスの創業者、御子柴大和（中村優一）だったことを思いだす。ミコシバホールディングスの現社長・藤堂遥（水沢エレナ）の力を借りて、3年前の陰謀を晴らすべく自らを陥れた犯人を捜しだし、復讐することを決意する大和だったが……。3年前の危機を救って以来、大和を気に掛ける桐原琴音（立石晴香）にも支えられ、黒幕を突き止めることができるのか。壮絶な復讐劇が今はじまる！？

≪作品概要≫

【タイトル】 いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲―その正体は、伝説の会⻑― 【配信】 ショートドラマ配信アプリ「TopShort」ほかにて近日配信開始（全57話） 【出演】 中村優一 立石晴香 水沢エレナ 【脚本】 原野吉弘（『晩酌の流儀4～秋冬編～』『問題物件』） 【監督】 横山一洋（『リベンジ！清掃員CEO・咲』） 【プロデューサー】 井上穂乃香（テレビ東京） 山口修平（テレビ東京） 黄兆良 【制作】 テレビ東京／Nishiki Digital Media Japan 【製作著作】 「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲」製作委員会 【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/txshortdrama_salaryman/ 【公式X】 @tx_short_drama https://x.com/tx_short_drama 【公式TikTok】 @tx_short_drama https://www.tiktok.com/@tx_short_drama 【公式Instagram】 @tx_short_drama https://www.instagram.com/tx_short_drama/ 【ハッシュタグ】 #いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲＃テレ東ショート 【コピーライト】 Ⓒ「いじめられサラリーマンの華麗なる逆襲」製作委員会