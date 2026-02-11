リサーチ会社のマイボイスコム（東京都千代田区）が、「100円ショップの利用」に関する調査を実施し、その結果を発表しました。

【1〜10位】100円ショップで買われているもの“TOP10” ぶっちぎりの1位は？

調査は1月1〜7日、インターネットリサーチで実施。1万1280人から回答を得ています。同調査は、同社にとって5回目の実施となります。

まず、「どのくらいの頻度で、100円ショップを利用しますか？」と聞くと、「月に1回程度」という回答が25.4％と最も多い結果に。月1回以上利用する人は、全体の57％を占めました。「利用しない」と答えた人は5.9％にとどまっています。

次に「直近1年間に利用した100円ショップ」を聞くと、「ダイソー」が89.9％で最も多く、次いで「セリア」63.2％、「キャンドゥ」39.9％の順となりました。

さらに、「購入した商品」を聞くと、「キッチン用品」が54.4％と最多に。次いで「文具」が40.2％で、「掃除用品・洗剤類」が32.0％、「収納用品・整理小物」が30.9％という結果になりました。中でも「キッチン用品」は、女性では7割弱と高く、男性と差が大きくなっています。

また、「100円ショップ利用時の重視点と利用する理由」を聞くと、「重視点」としては、「品ぞろえの豊富さ」が66.0％で最も多く、「商品の品質」「商品の実用性」「値ごろ感」「アクセスのよさ」がそれぞれ30％台となりました。「商品のデザインが好み」は、特に女性の30〜40代で高くなっています。また、セリアを主に利用する人で高い傾向です。

「利用する理由」としては、「安いので気軽に買える」が50.4％、「安く買いたい、節約のため」が48.5％、「コストパーフォーマンスがよい」が38.4％でした。

続いて「100円ショップとはどのようなものですか？」と聞くと、「必要なときに利用する、便利なもの」が57.7％で最多に。次いで「日常的に利用し、欠かせない身近なもの」が17.4％で、特に女性の10・20代で高くなっています。

最後に、「100円ショップ利用時の不満点・利用しない理由」の具体的なコメントとして、「商品によっては、ほかのスーパーなどで100円以下で買えるものがあり、割高になる」（男性35歳）、「レジが混み過ぎて、通路が完全にふさがれる。ふさがれたところにあるものが買えない」（男性55歳）、「500円を超える商品も多く、もはや『100円均一ショップ』とは呼べない」（女性52歳）などが挙げられています。