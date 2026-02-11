2月10日、俳優・神木隆之介が一般女性との結婚を発表し、話題を集めている。

神木は、所属事務所の公式HPで《いつも応援いただきありがとうございます。私事で大変恐縮ではございますが、この度、一般女性の方と入籍しました事をご報告させていただきます》と発表。ファンへの感謝と、《これからも大好きなお芝居を続けていけるよう、一生懸命頑張ります。》と意気込みをつづった。

1995年、わずか2歳で芸能界デビューし、たしかな演技力で“天才子役”と称され大ブレイク。以降、映画やドラマに引っ張りだことなり、芸歴30年となったいまも売れっ子俳優として走り続けている。だが、これまで目立った熱愛報道がなかったため、世間には衝撃が広がった。

そんななかXでは、神木と“親友”関係にある俳優・本郷奏多（かなた）の結婚を思い出す声も。本郷も、2026年1月1日、一般女性との結婚を発表している。

《本郷奏多と神木隆之介の親友コンビどっちも結婚かぁ》

《本郷奏多と神木隆之介が近しいタイミングで結婚って、めちゃエモになってる》

《神木隆之介と本郷奏多 結婚時期も相手が顔出ししてないのも同じとか仲良しすぎるだろ》

神木と本郷は、子役時代からの親友として知られている。神木が小学6年生のときに出演したドラマ『あいくるしい』（TBS系・2005年）で出会い、20年以上にわたり親交を深めてきた。

過去に、神木のYouTubeチャンネル「神木隆之介Official リュウチューブ」に本郷がゲスト出演したときは、当時の本郷との関係性について「お兄ちゃんみたいだった。奏多がやってるゲームは全部やりたい。奏多が持っているものは全部持ちたい（と思っていた）」と振り返っていた。

いっぽう、本郷も3歳年下の神木をかわいがっており、2019年に出演した『A-Studio』（TBS系）では、「彼以上にいいやつなんて人生で会ったことないですよ」と熱弁をふるった。酔っ払って神木に「結婚するなら隆ちゃんがいい……」とこぼしたエピソードまで明かされていた。

偶然なのか、タイミングを合わせたのかは定かでないが、人気俳優2人が、短い期間に相次いで結婚を発表。ファンの動揺も、さぞや大きいことだろう。