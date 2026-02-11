卓球女子で五輪３大会連続メダリストで五輪スペシャルキャスターをつとめる石川佳純さんが、１１日放送のフジテレビ系「ミラノ・コルティナ五輪ハイライト」（午前８時）に出演。取材をしたスノーボード・女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（ここも）とスキージャンプ団体で銅メダルの高梨沙羅を祝福した。

石川は村瀬が金メダルを決めた映像を見て、「事前取材をさせていただいて、普段の練習も見させていただいたんですけど、意外と地味な練習の繰り返しとおっしゃってたんですね。そこで、大一番で大技を決めきる勝負強さ、本当にかっこよかった。すごい！と思いました」とコメント。

スキージャンプ団体の結果を伝えた後には、「高梨沙羅選手、４年前の悔しい思いをリベンジしましたね。日本でお話を伺った時に、『今頑張る原動力になっているのは、私が活躍することで周りが喜んでくれること』だとおっしゃっていました。私自身すごく共感できたし、メダルを獲得できて本当によかったなと。４選手の笑顔が最高でしたね」と、自身の経験を重ねて思いを寄せた。

また、取材していたが予選敗退となった女子アイスホッケーチームについて「すごく悔しい結果になってしまったと思うんですけど、スマイルジャパンはチームワークも良くて、この悔しい思いが、４年後に生きてくるんじゃないかとすごく感じましたし、五輪の悔しさは次の五輪で晴らしてほしいです」とエールを送った。