TVアニメ『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』第6話「刑罰：ミューリッド要塞防衛汚染2」のあらすじと先行場面カット、スタッフ情報が公開された。

ロケット商会による小説『勇者刑に処す 懲罰勇者9004隊刑務記録』をTVアニメ化する本作。“勇者”という刑罰を科された罪人――懲罰勇者と魔王軍の戦いを描くダークファンタジーだ。

異形に騎乗した人影の襲撃により、ミューリッド要塞が炎上。正門のノルガユと、地下道のタツヤが対応を迫られていた。一方、テオリッタはザイロが「女神」の在り方を否定する理由に気づき、その考えを彼にぶつける。

公開された場面写真では、向かい合うザイロ・フォルバーツとテオリッタの姿をはじめ、パトーシェ・キヴィア、ノルガユ・センリッジ、パトーシェ・キヴィアらの姿が切り取られている。

なお、脚本を猪原健太、絵コンテを梅本駿平と髙嶋宏之、演出を中島順、総作画監督を小畑賢と木村和貴、作画監督を小林真平、式地幸喜、須川康太、鈴木敦、髙嶋宏之、天界、平林航、 めろま、横松雄馬、米井大稀、狼嚎、鞠启、曾、品喬、 阿菁、AsREM、fish、jxl、KANENOBU、MANEL、mono、 TigerWasabi、YUMUがそれぞれ手がけていることも発表された。（文＝リアルサウンド編集部）