まだ進化の余地は残されていました。

ナイフから鉛筆削りに、手回しに、そして電動にと、鉛筆削りは時代と共にラクに、手軽に進化してきましたよね。

今の電動モデルの「挿して上から押さえておけば削れる」は、鉛筆削りの終着点かなぁ…。と思っていたのですが、さらに上を行くモデルが登場したのです。

プラスの「SASITEMI（サシテミ）」というモデルです。これがまぁ革新的なのよ！

鉛筆を引き込み、削り、出てくる全自動削り機

これ、何がスゴイか？というと、全自動のオートマチックモデルなのです。文字であれこれいうよりも、映像を見てもらった方が早いですね。

新入学・進級の準備がはじまりますね。鉛筆をさすと自動でけずって自動で出てくる #サシテミ もチェックです✏https://t.co/UBUf34hDtZ pic.twitter.com/2ent3EvqKM - プラス｜PLUS Stationery (@plus_bungu) February 5, 2026

ほら、全自動。

鉛筆を挿すことで、鉛筆削りが自動で引き込み、自動で削り、自動で出てくる。というまさにオートマチックな鉛筆削り。

時短にもなりますし、削っている間鉛筆を押し込む必要もないわけで、手軽さ極まったな！という感じですねー。

ちなみに削る時間はわずか6秒。芯とがりレベルもダイヤルで調整できます。

なによりUSB-Cでの充電式なのがまた良き！ コンセント依存せず、家のどこでも使えるのは絶対便利だよねぇ。

この春からわが家のちびっ子が小学校入学なので、コレ買っておこうと思います。自動で削り終わるなら、無駄に削りすぎも防げると思うので。

