スノーボード女子ビッグエア

ミラノ・コルティナ五輪は9日（日本時間10日）、スノーボードの女子ビッグエア決勝が行われ、21歳・村瀬心椛（ここも、TOKIOインカラミ）が金メダルを獲得した。最後まで好勝負を繰り広げた銅メダルの18歳、ユ・スンウン（韓国）は韓国で大きな話題となり、高額の報奨金が支給されるという。

村瀬は1本目に、大技トリプルコーク1440に成功。89.75点の高得点を叩き出すと、2本目は72.00点で合計161.75点。171.00点のユ・スンウン（韓国）に次ぐ2位につけた。さらに3本目、トリプルコーク1440を完璧にメーク。89.25点で逆転のトップに立つと、ユ・スンウンは3本目を決められなかった。最後までお互いに最高の技術を披露しようとする名勝負になった。

韓国メディア「デイリーアン」は大韓スキー・スノーボード協会の話として、まだ女子高生のユ・スンウンに1億ウォン（約1067万円）の報奨金が支給される予定だと伝えた。北京五輪から金メダルに3億ウォン（約3200万円）、銀メダルに2億ウォン（約2135万円）、銅メダルに1億ウォンの報奨金を定めたが、北京では該当者が出なかったという。

ユ・スンウンは金が決まってうれし泣きの村瀬とハグした際に、日本語で「ヤバい」と発していたのが話題に。韓国紙「朝鮮日報」によれば、さらに「オメデトウゴザイマス」と声をかけ祝福したという。村瀬のファンだと堂々と口にするなど、日本選手に向けた敬意を示したことでも話題となっている。



（THE ANSWER編集部）