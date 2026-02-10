【ROG Strix OLED XG27ACDMS】 過去価格：84,646円 セール価格：75,800円 【VG278QR-J】 参考価格：28,283円 セール価格：24,980円 【ROG Strix XG32UCG】 過去価格：85,657円 セール価格：76,380円

Amazonにて、ASUSのゲーミングモニターが特別価格で販売されている。

今回、26.5インチゲーミングモニター「ROG Strix OLED XG27ACDMS」と、27インチゲーミングモニター「VG278QR-J」、31.5インチゲーミングモニター「ROG Strix XG32UCG」がラインナップ。それぞれ割引価格で提供される。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

過去価格：84,646円→セール価格：75,800円（10%オフ）

QHD（2,560×1,440）解像度に対応した26.5インチ有機ELゲーミングモニター。リフレッシュレート280Hzと応答時間0.03msを実現する。DisplayWidget Centerにより、ユーザーはマウスを使用してOLED Care Pro機能に簡単にアクセスし、モニター設定を調整可能。

参考価格：28,283円→セール価格：24,980円（12%オフ）

フルHD（1,920×1,080）解像度に対応するTNパネルを搭載した27インチゲーミングモニター。リフレッシュレート165Hz、応答速度0.5msに対応する。

31.5インチゲーミングモニター「ROG Strix XG32UCG」

過去価格：85,657円→セール価格：76,380円（11%オフ）

デュアルモード（4K@160Hz/フルHD@320Hz）に対応する4K（3,840×2,160）解像度の31.5インチゲーミングモニター。ASUS Fast IPSテクノロジーによる0.3msの応答速度を実現し、高フレームレートの鮮明なゲーム映像を体験できる。