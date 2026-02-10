ダイエットサロンに35万円を投じ、2カ月で66kg→58kgまで8kg減量したという女性のThreads投稿が話題を呼んでいます。高額な投資に対し『元が取れた』と語る投稿者に、賛否両論が集まりました。投稿したのは、自身の減量経験をもとに現在はダイエットサポートの事業を行っている田中さん（@tanaka_no__diet）です。



田中さんがダイエットを始めたのは、2025年7月。「本気で変わろう」と決断した背景には、夫婦関係の悩みがありました。



「ダイエットのきっかけは夫との不仲でした。何度も話し合いをしましたが、夫は何も変わらず、離婚も本格的に考えました。ただ、子どもがいるので踏み切れず、どうしようかと悩んでいた時に、『まずは自分が変わろう』とダイエットを決意したんです」



こうして、35万円を払ってダイエットサロンの3カ月コースに通い始めた田中さん。35万円の内訳は、マンツーマンの週1サポート、食事管理、LINEでの24時間相談受付、栄養学指導、遺伝子検査、週1回の耳ツボ、補助食品、卒業後のフォローアップだそう。



田中さんはこれまでにも、朝バナナダイエットやフルーツダイエット、糖質制限、オートファジー、運動など、さまざまな方法を試してきたといいます。しかし、一時的に体重が落ちても、すぐに元に戻ってしまうことを繰り返していたのだとか。ところがサロンに通い始めて2カ月が経過した時点で、体重は8kg減量。数字以上に、「見た目や体質の変化を実感した」といいます。



「2カ月目で体重の変化もさることながら、見た目と体質の変化も予想以上に感じられました。期待以上の変化だったので、『35万円の元はもう取った！』と思いました」



様々な「瘦せ知識」を学ぶ中で、特に意識したのは「水分」「栄養」「睡眠」という3つの基本項目だそう。食事は和食中心に切り替え、食べたいものを我慢するのではなく、体に良いものを意識的に選ぶようになったといいます。



「一番変わったのは、水をたくさん飲むようになったことです。『脂肪も老廃物も水で流す！』と意識して、家では常に水分を置き、短時間の外出でも水筒を持ち歩くようになりました」



意外にも、ダイエット中につらさを感じることはほとんどなかったのだとか。



「お酒や甘いものを食べてもよかったですし、体重が日々落ちていくので、つらさより楽しさの方が勝っていました。もともと自動販売機で飲み物を買うのも嫌なほどケチなので、“35万円の元を取ろう”と思って、言われたことはすぐ実践していました（笑）」



そうして3カ月が経過したころには10kgの減量に成功し、「痩せた」「可愛くなった」と言われることも増え、久しぶりに会った知人からは「誰かと思った」と驚かれるようになったそう。



「ダイエット前は『トドじゃん』と言ってきた夫に、『ダイヤの原石だったんだ』と言われました。態度も前より優しくなり、『可愛い』と言われたり、少しずつですが会話も増え、夫婦仲も改善しています」



田中さんは3カ月のサロン通いを終えた後も自力でダイエットを継続し、約5カ月が経過した現在（2026年1月）は17kgの減量に成功、目標としていた49kgを達成しました。ダイエットを終えた現在は、自身が取り組んだダイエットの関連資格を取得し、自分と同じように悩む人のためにダイエットサポートの事業を始めたそう。



「自分に自信がついて、自分を本当に好きになることができました。ダイエット前の自分に、『決断してくれてありがとう』と伝えたいです。そして今後は、私と同じような悩みを持つ人の体型や人生を変えていきたいです」



「ダイエットに高額をかけること」に対しては、SNS上でもさまざまな反響がありました。中には「無料で痩せました」「金の無駄遣い」といった声も寄せられたといいます。しかしこれらのコメントを踏まえて、田中さんはこれから本格的なダイエットを考えている人に向けてこう語ります。



「私も“お金をかけなくては痩せられない”とは思っていません。それでも私は栄養についてたくさん学び、健康について考え、自分を見直しながら健康的に痩せることができました。だからこそ、35万円以上の価値があったと思います。ダイエットについてはいろんな情報が出回っていて、一時的に痩せてもリバウンドしやすい方法や、健康に良くない方法などもあります。だからこそダイエットを検討した時に『サポートを受ける』という選択肢があることで、気持ちが軽くなる人もいると思うんです。体型や健康に悩むすべての人に、食事や睡眠に関する正しい知識からアプローチするダイエット法もあると知ってもらいたいです」