人気キャバクラ嬢でインフルエンサーのゆいぴすが3日、自身のXを更新。2型糖尿病治療薬「マンジャロ」をめぐる自身の発言について釈明し、謝罪した。糖尿病治療に使われるマンジャロだが、副作用として食欲減退の作用があり、糖尿病と診断されていない人がダイエット目的で使用するケースが相次いでいる。そうした中、ゆいぴすはYouTubeチャンネル「LAST CALL」に出演し、マンジャロをダイエット目的で使用したことがあると告