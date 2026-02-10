¡Ö²û¤«¤·¤¹¤®¤ë¡Ä¡ª¡×¥Û¥ó¥À¡Ö¿·¤¿¤Ê¡È¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡É¡×¤¬À¨¤¤¥Ã¡ª ¡Ö½éÂå¡×¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤ÎÀìÍÑ¥í¥´¡ß¥«¥¯¥«¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡È¥ì¥È¥íÁ´³«¡É¡ª ¸¶ÅÀ²óµ¢¤«¤ÄÁõÈ÷½¼¼Â¤Î¡Ö30¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¡×¤ËÇ®»ëÀþ¡ª
²û¤«¤·¤µ¤ÈÆÃÊÌ´¶¤ò±é½Ð¤¹¤ë»ÅÎ©¤Æ¤¬Ì¥ÎÏ¡ª
¡¡2025Ç¯12·î19Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡×¤Î30¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï1996Ç¯¤Ë½éÂå¥â¥Ç¥ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç6À¤Âå¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÅ¸³«¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢30Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤òµÇ°¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡½éÂå¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï1996Ç¯5·î¡£Åö»þ¤Î¥Û¥ó¥À¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¦¥à¡¼¥Ð¡¼¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¿·»þÂå¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥·¥ê¡¼¥º¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ï¤½¤ÎÂè3ÃÆ¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½éÂå¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÈ¢·¿¥Ü¥Ç¥£¤È¹¤¤¼¼Æâ¶õ´Ö¡¢¤µ¤é¤ËÆ±¥¯¥é¥¹¤Ç¤Ï¼êº¢¤Ê²Á³ÊÀßÄê¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¥Ò¥Ã¥È¡£°ìÌö¡¢ÄêÈÖ¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2001Ç¯¤Ë2ÂåÌÜ¡¢2005Ç¯¤Ë3ÂåÌÜ¡¢2009Ç¯¤Ë4ÂåÌÜ¡¢2015Ç¯¤Ë5ÂåÌÜ¤È¡¢½çÄ´¤Ë¿Ê²½¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢2022Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿6ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤¬¸½¹Ô·¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÀèÂå¤Þ¤Ç¤Ï¡¢Äß¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ê¤É¥·¥ã¡¼¥×¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢6ÂåÌÜ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¿åÊ¿´ðÄ´¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤Èºþ¿·¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£·Á¾õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ê¤É³ÆÉô¤âÈ¢·¿¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤â³ÈÂç¤µ¤ì¡¢Á´¥°¥ì¡¼¥É¤¬3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡¥·¡¼¥È¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ä¼ýÇ¼µ¡¹½¤â°ì¿·¤µ¤ì¡¢ÆÃ¤Ë3ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤ÏÊ¬³ä¤·¤Æ¾²²¼¤Ë³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢¥é¥²¥Ã¥¸¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤è¤ê¹¤¯³ÎÊÝ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ë²þÎÉ·¿1.5¥ê¥Ã¥¿¡¼VTEC¥¿¡¼¥Ü¡ÊL15C·¿¡Ë¤òÅëºÜ¡£
¡¡e¡§HEV¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¡¢2.0¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·¤Î¡ÖHonda SENSING¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´ÀÇ½¤â¶¯²½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Ë¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤¿¡ÖAIR EX¡×¤È¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¯¥í¡¼¥à¥á¥Ã¥²Ã¾þ¥Ñ¡¼¥Ä¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡Öe¡§HEV SPADA PREMIUM LINE BLACK EDITION¡×¤òÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÎÄÉ²Ã¤ä¡ÖHonda SENSING¡×¤Îµ¡Ç½¶¯²½¤â¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤·¤¿30¼þÇ¯µÇ°¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢e¡§HEV AIR EX 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Èe¡§HEV SPADA 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Î2¼ïÎà¤Ç¤¹¡£
¡¡30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤º¥ê¥¢º¸Â¦¤Î¡ÖSTEP WGN¡×¥í¥´¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤ò¡¢½éÂå¤Î¥í¥´¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡Ö30¼þÇ¯ÀìÍÑ¥í¥´¡×¤ËÊÑ¹¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î½õ¼êÀÊÂ¦¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥É¥¢¥é¥¤¥Ë¥ó¥°Î¾Â¦¡¢¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¥é¥¤¥Ë¥ó¥°Î¾Â¦¤Ë¤Ï¡¢30¼þÇ¯¥â¥Ç¥ëÀìÍÑ¤Î¡ÖSTEP WGN¡×¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥°¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ë¥Á¥Ó¥å¡¼¥«¥á¥é¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¸åÂà½Ð¸Ë¥µ¥Ý¡¼¥È¤ÎÄÉ²Ã¡¢¥Õ¥ëLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Î¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ó¡¼¥àµ¡Ç½ÉÕ¤¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤Ê¤É¡¢°ÂÁ´µ¡Ç½¤â¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ø¤Î¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼ÄÉ²Ã¤äLED¥ë¡¼¥à¥é¥ó¥×¤ÎºÎÍÑ¤Ê¤É¡¢²÷Å¬À¤â¹â¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¡Ë¤Ï¡¢e¡§HEV AIR EX 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬409Ëü8600±ß¡¢e¡§HEV SPADA 30¼þÇ¯ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤¬415Ëü9100±ß¡£
¡¡ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½éÂå¤Î²û¤«¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£