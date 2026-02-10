¤â¤¦Ã¯¤Ë¤â¥ê¥Ë¥¢³«¶È»þ´ü¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡ÄÃå¹©11Ç¯Ž¤ÅÔ»ÔÉô¤Ç·¡¤Ã¤¿¤Î¤Ï8¥¥íŽ¢Ì´¤ÎÄ¶ÆÃµÞŽ£ËÜÅö¤Ë´°À®¤¹¤ë¤Î¤«
¡Ö¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ï¤¤¤Ä³«¶È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¡£É®¼Ô¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¤³¤¦¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡£¤³¤ì¤¬É®¼Ô¤ÎÅú¤¨¤À¡£JRÅì³¤¤Ë¿Ò¤Í¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤ÎÅú¤¨¤¬ÊÖ¤Ã¤ÆÍè¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
³«¶È»þ´ü¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÀþÏ©¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ä¶¶¤ê¤ç¤¦¤È¤¤¤Ã¤¿¹½Â¤Êª¡¢±Ø¼Ë¤Ê¤É¤Î»ÜÀß¤Î·úÀß¹©»ö¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¿Ê¤ó¤À¤«¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢·úÀß¹©»ö¤¬°ìÉô¤Î¾ì½ê¤Ç¤Þ¤À»Ï¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤Î³«»Ï»þ´ü¤âÌ¤Äê¤À¤«¤é¤À¡£
²þ¤á¤ÆÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤È¤ÏÅìµþÅÔ¤ÎÉÊÀî±Ø¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¡¢°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤ÎÌ¾¸Å²°±Ø¤òÄÌ¤Ã¤ÆÂçºåÉÜÂçºå»Ô¤ò½ªÅÀ¤È¤¹¤ë¿·´´Àþ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤Î¤¦¤Á¡¢ÉÊÀî±Ø¤ÈÌ¾¸Å²°±Ø¤È¤Î´Ö¤Î285.6¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ï2014¡ÊÊ¿À®26¡ËÇ¯12·î17Æü¤ËÃå¹©¤È¤Ê¤ê¡¢Åö½é¤Ï2027¡ÊÎáÏÂ9¡ËÇ¯¤Î³«¶È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÅÓÃæ¤Î±Ø¤Ï¤¹¤Ù¤Æ²¾¾Î¤Ç¡¢¤¤¤Þ¤Î¤È¤³¤íÀßÃÖ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿ÀÆàÀî¸©±Ø¡¢»³Íü¸©±Ø¡¢Ä¹Ìî¸©±Ø¡¢´ôÉì¸©±Ø¤Î4±Ø¤À¡£·úÀß¹©»ö¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤òÊÝÍ¤·Îó¼Ö¤Î±¿Å¾¤ò¹Ô¤¦JRÅì³¤¤¬Ã´¤¦¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢ÀÅ²¬¸©Æâ¤òÄÌ¤ëÄ¹¤µ25.0¥¥í¤ÎÆî¥¢¥ë¥×¥¹¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤ÎÌó10.7¥¥í¤Î¶è´Ö¤ÏÃå¹©¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÀÅ²¬¸©¤«¤é¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·úÀß¹©»ö¤Ë¤è¤Ã¤Æ±èÀþ¤Ë´Ä¶ÇË²õ¤¬À¸¤¸¤ë¤È¤Î·üÇ°¤¬½Ð¤µ¤ì¡¢Ãå¹©¤Îµö²Ä¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
´Ä¶ÇË²õ¤Ø¤Î·üÇ°¤Ï°ì¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Âç°æÀî¤Î¿å¤¬¸Ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·úÀß¹©»ö¤ËÈ¼¤¦Æî¥¢¥ë¥×¥¹¤ÎÀ¸ÂÖ·Ï¤Ø¤Î±Æ¶Á¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ò·¡¤Ã¤¿ºÝ¤ËÀ¸¤¸¤ëÅÚ¤ò¸©Æâ¤ÎÅÚÃÖ¤¾ì¤Ë±¿¤ó¤À¾ì¹ç¤ËÀ¸¤¸¤ëÌäÂê¤È3¤Äµó¤²¤é¤ì¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤Î¤¦¤Á¡¢Âç°æÀî¤Î¿å¤¬¸Ï¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î·üÇ°¤Ï²ò·è¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢»Ä¤ë2¤Ä¤ÏÀÅ²¬¸©¤ÈJRÅì³¤¤È¤Ç´°Á´¤Ê¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö2026Ç¯Ãå¹©¡×¤Ï¤Þ¤À³ÎÄê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
ÀÅ²¬¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹ç°Õ¤¬É¬Í×¤Ê28¤Î¹àÌÜ¤Î¤¦¤Á¡¢2025¡ÊÎáÏÂ7¡ËÇ¯12·î11Æü¸½ºß¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï13¹àÌÜ¤Ç¡¢»Ä¤ë15¹àÌÜ¤ÏÀìÌçÉô²ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¶¨µÄÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¶¨µÄ¤Ï1¹àÌÜ¤º¤Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â»Ä¤ë15¹àÌÜ¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤¦¾¯¡¹»þ´Ö¤òÍ×¤¹¤ë¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£°ìÉôÊóÆ»¤Ç¤Ï»Ä¤ê¤Î¹àÌÜ¤â¹ç°Õ¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬¤¿¤Á¡¢ÀÅ²¬¸©¤¬¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎÃå¹©¤ò2026¡ÊÎáÏÂ8¡ËÇ¯Æâ¤Ë¤âÇ§¤á¤ë¤È¤Îµ»ö¤â½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ2026Ç¯2·î6Æü¸½ºß¤ÇÀÅ²¬¸©¤âJRÅì³¤¤â²¿¤ÎÀ¼ÌÀ¤âÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
JRÅì³¤¤Ï2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯¤Î»þÅÀ¤Ç³«¶È»þ´ü¤ò2034¡ÊÎáÏÂ16¡ËÇ¯°Ê¹ß¤È¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢²¾¤ËÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¶è´Ö¤¬2024Ç¯¤Î»þÅÀ¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤°Ãå¹©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤³¤Î¶è´Ö¤Î´°À®¤Þ¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10Ç¯¤òÍ×¤¹¤ëÅÀ¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤À¡£
²¾¤Ë2026Ç¯¤ËÃå¹©¤È¤Ê¤ë¤È³«¶È»þ´ü¤Ï2036¡ÊÎáÏÂ18¡ËÇ¯°Ê¹ß¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤ÄÃå¹©¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤¦¤¨¡¢·úÀß¹©»ö¼«ÂÎ¤â10Ç¯¤ÇºÑ¤à¤Î¤«¤¬ÉÔÌÀ¤Ê¸½¾õ¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î³«¶È»þ´ü¤Ï°ú¤Â³¤¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤¤¡£
¢£ÀÅ²¬¤ò±ª²ó¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤Î¤«
¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÁÌä¤â¤è¤¯É®¼Ô¤Ï¼õ¤±¤ë¡£¡ÖÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¶è´Ö¤ò±ª²ó¤·¤Æ²¿¤È¤«³«¶È¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡×¡£É®¼Ô¤Ï¤³¤¦Åú¤¨¤ë¡£¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¤Þ¤ºÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤È¡£
ÃÏ¿Þ¾å¤ÇÂç¤Þ¤«¤Ë·×Â¬¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Æî¥¢¥ë¥×¥¹¥È¥ó¥Í¥ë¤¬ÀÅ²¬¸©¤òÄÌ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë·¡ºï¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤¤¤Þ¤è¤ê¤âÌó17¥¥íËÌÂ¦¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥ë¡¼¥È¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÉÊÀî±Ø¤Ë¶á¤¤»³Íü¸©Â¦¤«¤é¸«¤ë¤È¡¢ÀþÏ©¤ò±¦¡¢¼¡¤¤¤Çº¸¡¢¤µ¤é¤Ëº¸¡¢±¦¤È¹ç¤ï¤»¤Æ4²ó¤Û¤ÜÄ¾³Ñ¤Ë¶Ê¤²¤ÆÉß¤¯É¬Í×¤¬À¸¤¸¤ë¡£
»þÂ®500¥¥í¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ëµö¤µ¤ì¤¿ºÇ¤âµÞ¤Ê¥«¡¼¥Ö¤ÎÈ¾·Â¤Ï8000¥á¡¼¥È¥ë¤À¡£¤³¤ÎÈ¾·Â¤ÇÄ¾³Ñ¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Îµ÷Î¥¤òµá¤á¤ë¤Ë¤Ï8000¥á¡¼¥È¥ë¡ß2¤È¤·¤ÆÄ¾·Â¤ò½Ð¤·¡¢±ß¼þÎ¨¤Î¦Ð¡Ê3.14¡Ë¤ò¾è¤¸¤ë¡£±ß¼þ¤Ï360ÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢90ÅÙ¤Î¾ì¹ç¤Ï4¤Ç³ä¤ì¤Ð¤è¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤³¤ÎÈ¾·Â¤ÇÄ¾³Ñ¤Ë¶Ê¤¬¤ë¤Ë¤Ï12.6¥¥íÉ¬Í×¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¾Ü¤·¤¤·×»»ÊýË¡¤Ï¾Ê¤¯¤¬¡¢È¾·Â8000¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥«¡¼¥Ö¤ò4¥«½ê¤ËÆþ¤ì¤ÆÄ¹¤µ10.7¥¥í¡¢Éý17¥¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò±ª²ó¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢53.9¥¥íÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡£ËÜÍè¤Ê¤é¤Ð32¥¥í¤ÎÆ»¤Î¤ê¤Ê¤Î¤Ç21.9¥¥í¤ÎÂç²ó¤ê¤À¡£
¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ï¤â¤È¤â¤È285.6¥¥í¤Ç·úÀß¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡¢307.5¥¥í¤È1.1ÇÜ¤âµ÷Î¥¤¬±ä¤Ó¤ë¡£¤·¤«¤â±ª²ó¤¹¤ë¶è´Ö¤âÆî¥¢¥ë¥×¥¹¤Î»³³ÙÃÏÂÓ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Û¤ÜÁ´¶è´Ö¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤À¡£Æî¥¢¥ë¥×¥¹¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¸½¾õÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë25.0¥¥í¤Ë21.9¥¥í¤ò²Ã¤¨¤ë¤È¡¢Ä¹¤µ¤¬47¥¥í¤Ë¤âÃ£¤·¤è¤¦¤«¤È¤¤¤¦¥È¥ó¥Í¥ë¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬Ç»¸ü¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£±Ø´Ö¤òÅÌÊâ¤Ç°ÜÆ°¤·¤¿Ï©Àþ
¡ÖÌ¤Ãå¹©¤ÎÀÅ²¬¸©Æâ¤Î¶è´Ö¤À¤±»³¤¢¤¤¤ò¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¡¢²¿¤È¤«¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎÎó¼Ö¤Ë¾è¤ê¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²¿¤È¤«¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÉ®¼Ô¤Ë¿Ò¤Í¤¿¿Í¤â¤¤¤é¤·¤¿¡£¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤éÌµÍý¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£
ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Æî¥¢¥ë¥×¥¹¥È¥ó¥Í¥ë¤¬ÄÌ¤ë¼þÊÕ¤Ï»³°Ê³°¤Ë²¿¤â¤Ê¤¯¡¢ÅöÁ³Æ»Ï©¤Ê¤É¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£ÅÐ»³Æ»¤òÀ°È÷¤·¤ÆÅÌÊâ¤ÇÏ¢Íí¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤â¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÁõÈ÷¤ÇÎ×¤àÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤·¡¢Å·¸õ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁøÆñ¤Î´í¸±¤â¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¤ÎÅ´Æ»¤ÎÎò»Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢»³¤¢¤¤¤Î¶è´Ö¤ÇÀþÏ©¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î´Ö¤òÅÌÊâ¤ÇÏ¢Íí¤·¤Æ¤¤¤¿¶è´Ö¤¬Â¸ºß¤·¤¿¡£¤½¤Î°ì¤Ä¤¬º£Æü¤ÎJRÅìÆüËÜ³øÀÐÀþ¤À¡£
²Ö´¬±Ø¤È³øÀÐ±Ø¤È¤Î´Ö¤Î90.2¥¥í¤ò·ë¤Ö³øÀÐÀþ¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÀïÁèÃæ¤Î1944¡Ê¾¼ÏÂ19¡ËÇ¯10·î11Æü¤Þ¤Ç¤Ë²Ö´¬±Ø¤È´ä¼ê¸©±óÌî»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿Àç¿ÍÆ½±Ø¤È¤Î´Ö¡¢¤½¤ì¤«¤éÆ±¸©³øÀÐ»Ô¤Ë¤¢¤ëÎ¦ÃæÂç¶¶±Ø¤È³øÀÐ±Ø¤È¤Î´Ö¤¬³«¶È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢Àç¿ÍÆ½±Ø¤ÈÎ¦ÃæÂç¶¶±Ø¤È¤Î´Ö¤ÎÌó5.5¥¥í¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë»³¤¬µÞ½Ô¤Ê¤¿¤á¤ËÅ´Æ»¤òÉßÀß¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Î¹µÒ¤ÏÅÌÊâ¤Ç¡¢²ßÊª¤Ï¥ê¥Õ¥È¤ËºÜ¤»¤Æ°ÜÆ°¤·¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
ÅÌÊâ¤Ç¤Î»³±Û¤¨¤Ë¤Ï3»þ´Ö¤òÍ×¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤¤¤¯¤é²¿¤Ç¤âÀï»þÃæ¤Ç¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÍ¢Á÷·ÁÂÖ¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¤Þ¤·¤Æ¤ä21À¤µª¤Î¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎÎ¹µÒ¤ËÅÌÊâ¤Ç»³±Û¤¨¤ò¤È¤Ê¤ë¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÊò¤ì¤é¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢JRÅì³¤¤ÏÎ¹µÒ¤Ë¶ìÄË¤ò¶¯¤¤¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ÉÁ´¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢³øÀÐÀþ¤ÏÀ²¤ì¤Æ1950¡Ê¾¼ÏÂ25¡ËÇ¯10·î10Æü¤ËÁ´Àþ³«¶È¤ò²Ì¤¿¤¹¡£´ä¼ê¸©±óÌî»Ô¤ÎÂ¥±À¥±Ø¤ÈÎ¦ÃæÂç¶¶±Ø¤È¤Î´Ö¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢Â¥±À¥±Ø¡½Àç¿ÍÆ½±Ø´Ö¤ÏÇÑ»ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£10Ç¯´Ö¤ÇÌó8¥¥í¤·¤«·¡¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬
¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î³«¶È»þ´ü¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢·úÀß¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ÏJRÅì³¤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·úÀß¹©»ö¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·¡ºï¹©»ö¤È¸À¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£²¿¤·¤íÉÊÀî±Ø¡½Ì¾¸Å²°±Ø´Ö286.5¥¥í¤Î¤¦¤Á¡¢86¡ó¤ËÅö¤¿¤ëÌó246¥¥í¤¬¥È¥ó¥Í¥ë¤À¤«¤é¤À¡£
JRÅì³¤¤ÏËè½µ·îÍËÆü¤Ë·¡ºï¹©»ö¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤Ç¤ï¤«¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÊÀî±Ø¤È¿ÀÆàÀî¸©±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÄ¹¤µ36.9¥¥í¤ÎÂè°ì¼óÅÔ·÷¥È¥ó¥Í¥ë¡¢¤½¤·¤Æ´ôÉì¸©±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ÈÌ¾¸Å²°±Ø¤È¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ëÄ¹¤µ34.2¥¥í¤ÎÂè°ìÃæµþ·÷¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·¡ºï¹©»ö¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¤É¤Á¤é¤âÃÏ²¼¥È¥ó¥Í¥ë¤È¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¡¢¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ±ß·Á¤ÎÃÇÌÌ¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë·¡¤ëÅû¾õ¤Î½Åµ¡¤¬¿Ê¤ó¤Àµ÷Î¥¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¨¤µ¤ì¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
2026Ç¯2·î8Æü¸½ºß¡¢Âè°ì¼óÅÔ·÷¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï·×4´ð¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ6.877¥¥í¤ò¡¢Âè°ìÃæµþ·÷¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï2´ð¤Î¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤¬¹ç¤ï¤»¤Æ1.075¥¥í¤ò¤½¤ì¤¾¤ì·¡¤ê¿Ê¤á¤¿¡£
Ãå¹©¤Ï2014Ç¯Ëö¤Ê¤Î¤Ç¡¢10Ç¯°Ê¾å·Ð²á¤·¤Æ¤Þ¤À¤³¤ÎÄøÅÙ¤«¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤ÏÃÏ²¼¤ËÆþ¤ì¤¿¤ê¡¢·¡ºï¤ÎÄ´Àá¤ò¤·¤¿¤ê¤È½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢°ìÅÙ½çÄ´¤Ë»ö¤¬±¿¤Ù¤Ð¤¢¤È¤Ï´°À®¤òÂÔ¤Ä¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤½¤¦Èá´ÑÅª¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¸«¤¨¤Æ¤¤¿¥ê¥Ë¥¢Ää¼Ö±Ø¤Î»Ñ
Ëè½µ¤ÎÊó¹ð¤ò¸«¤ë¤È¡¢ºÇ¤â½çÄ´¤Ê¶è´Ö¤Ç¤Ï1½µ´Ö¤Ç100¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É·¡¤ê¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç1Ç¯µÙ¤ß¤Ê¤¯Â³¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤ÐÌó5¥¥í¤Ï¤Ç¤¤¢¤¬¤ë·×»»¤À¡£
¤Û¤«¤Ë¤âºÙ¤«¤¯¿ÊÄ½¾õ¶·¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢10¥¥íÃ±°Ì¤Îµ÷Î¥¤Ç´°À®¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ï¤µ¤¹¤¬¤Ë¤Þ¤À¤Ê¤¤¡£¾Íè±Ä¶ÈÎó¼Ö¤¬Áö¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë»³Íü¥ê¥Ë¥¢¼Â¸³Àþ¤ÎÄ¹¤µ42.8¥¥í¤¬Ï¢Â³¤·¤Æ´°À®¤·¤¿ºÇ¤âÄ¹¤¤¶è´Ö¤À¡£
±Ø¤Î·úÀß¹©»ö¤â¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÉÊÀî±Ø¡½Ì¾¸Å²°±Ø´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ7±Ø¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢JRÅì³¤¤Ï2025Ç¯10·î25Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¸©±Ø¡Ê²¾¾Î¡Ë¤òÊóÆ»¿Ø¤Ë¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤Î±Ø¤ÏJRÅìÆüËÜ²£ÉÍÀþ¡¢Æ±ÁêÌÏÀþ¡¢µþ²¦ÅÅÅ´ÁêÌÏ¸¶Àþ¤Î¶¶ËÜ±Ø¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¡£Àè¤Û¤É¾Ò²ð¤·¤¿Âè°ì¼óÅÔ·÷¥È¥ó¥Í¥ë¡¢¤½¤·¤ÆÄ¹¤µ3.6¥¥í¤ÎÂèÆó¼óÅÔ·÷¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀþÏ©¤ä¥Û¡¼¥à¤ÏÃÏ²¼¤Ë·úÀß¤µ¤ì¤ë¡£
¥Û¡¼¥à¤Ï2ÌÌÀß¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ÎÎ¾Â¦¤ËÀþÏ©¤¬ÉßÀß¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀþÏ©¤Ï4Àþ¤È¤Ê¤ë·×»»¤À¡£Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ÉÊÀî±Ø¤ä¿·²£ÉÍ±Ø¡¢Ì¾¸Å²°±Ø¡¢µþÅÔ±Ø¤ÈÆ±¤¸¤Ä¤¯¤ê¤ò¤â¤Ä¡£
¿ÀÆàÀî¸©±Ø¤Ï±Ø¤ÎÉôÊ¬¤ÎÄ¹¤µ¤¬Ìó680¥á¡¼¥È¥ë¡¢Éý¤¬ºÇÂç50¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ë¡£ÃÏ¾å¤«¤é¿¼¤µÌó30¥á¡¼¥È¥ë¤Î·ê¤ò·¡¤ê¡¢¤³¤ÎÃæ¤Ë¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¤ÎÈ¢¾õ¤Î±Ø¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢´°À®¤·¤¿¤éËä¤áÌá¤¹¤È¤¤¤¦¡¢ÃÏ²¼Å´¤Î±Ø¤Ë¸«¤é¤ì¤ë³«ºï¹©Ë¡¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
2025Ç¯10·î¤Î»þÅÀ¤Ç¤ÏÃÏ²¼¤ËÅÚÂæ¤¬¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤¿ÄøÅÙ¤Ç¡¢¤Þ¤ÀÈ¢¾õ¤Î¹½Â¤Êª¤â»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¤·¡¢ÅÚÂæ¤Ë¤ÏÀþÏ©¤äÉß¤«¤ì¤¿¤ê¡¢¥Û¡¼¥à¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦´ðÁÃÉôÊ¬¤¬»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¿ÀÆàÀî¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î°ÕÌ£
JRÅì³¤¤ÏÆ±»þ¤ËÂèÆó¼óÅÔ·÷¥È¥ó¥Í¥ë¤Î·¡ºï¤òÃ´¤¦¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åû·¿¤Î½Åµ¡¤ÎÄ¾·Â¤ÏÌó14¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤ê¡¢Á°ÌÌ¤Ë¸«¤¨¤ë¿Ï¤ò²óÅ¾¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢ÂèÆó¼óÅÔ·÷¥È¥ó¥Í¥ë3.6¥¥íÊ¬¤ò·¡¤ê¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¿ÀÆàÀî¸©±Ø¤ÎÊóÆ»¸ø³«¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤µ¤¬¤ß¤Ï¤é¥ê¥Ë¥¢¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÈÆ±»þ¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï°ìÈÌ¤«¤é¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤È¤·¤Æ¿ÀÆàÀî¸©Î©ÁêÌÏ¸¶ÌïÀ¸¹â¹»¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë¤è¤ë±éÁÕ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï±ØÃÏ²¼¤Î¹©»ö¸½¾ì¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¿ÀÆàÀî¸©Ì±¥Û¡¼¥ë¼çºÅ¤Î±éÁÕ²ñ¤¬ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤³¤Î¼ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤È¤¦¤ÎÀÎ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤¬¤Á¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ë´Ø¤·¤Æ¸À¤¦¤È¡¢2024¡ÊÎáÏÂ6¡ËÇ¯¤´¤í¤Þ¤Ç¤Û¤È¤ó¤É¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¶²¤é¤¯¤ÏÀÅ²¬¸©¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë±èÀþ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËJRÅì³¤¤¬±óÎ¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
¢£¥ê¥Ë¥¢³«¶È¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¤¿¤á
¡Ö¤µ¤¬¤ß¤Ï¤é¥ê¥Ë¥¢¥Õ¥§¥¹¥¿2025¡×¤Î¾ì¹ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤â¤ï¤«¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¿ÀÆàÀî¸©¤äÁêÌÏ¸¶»Ô¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¹Ô¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ë¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¹õ´äÍ´¼£¿ÀÆàÀî¸©ÃÎ»ö¡¢ÌÚÂ¼¸ÂÀÏºÁêÌÏ¸¶»ÔÄ¹¡¢JRÅì³¤¤ÎÃ°±©½Ó²ð¼ÒÄ¹¤Î3¼Ô¤¬ÃçÎÉ¤¯²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿ÀÆàÀî¸©±Ø¤ÎÂ¸ºß¤ò¹¤¯¼þÃÎ¤·¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î³«¶È¥à¡¼¥É¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤½¤ì¤¾¤ì¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¿ÀÆàÀî¸©±Ø¤Ç¤Ïº£¸å¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤¬ÊóÆ»¿Ø¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¡¢¹õ´äÃÎ»ö¤Ï¡Ö¹¬¤¤¤Ë¤â¤Þ¤À¡Ø»þ´Ö¡Ù¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÆâÍÆ¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤ï¤ºËÜ²»¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
Ã°±©¼ÒÄ¹¤Ï¾¯¡¹¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤â¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î³«¶È¤¬¤Þ¤ÀÀè¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎÂ¸ºß¡¢¿ÀÆàÀî¸©±Ø¤ÎÂ¸ºß¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤è¤¦¤È¤¹¤ë¹õ´äÃÎ»ö¤Î»ÑÀª¤ÏÀµ¤·¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£¤³¤Î¼ê¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤È¤Ê¤ë¼¡À¤Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¢£ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤ËÊú¤¤¤¿ÉÔ°Â¤ÈÆ±¤¸
·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¡¢¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Î³«¶È»þ´ü¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤±¤ì¤É¤âÃå¼Â¤Ë·úÀß¹©»ö¤Ï¿Ê¤ß¡¢¥·¡¼¥ë¥É¥Þ¥·¥ó¤âÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Ä¹¤µ53.85¥¥í¤ÎÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÄ´ºº¤Î¤¿¤á¤Î·úÀß¹©»ö¤¬1964¡Ê¾¼ÏÂ39¡ËÇ¯1·î26Æü¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¡¢1988¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯3·î13Æü¤Î³«¶È¤Þ¤Ç24Ç¯2¥«·î¤òÍ×¤·¤¿¡£
Âç¤¶¤Ã¤Ñ¤Ë¸À¤¦¤È¡¢ÀÄÈ¡¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï1Ç¯¤ËÌó2.2¥¥í¤·¤«¹©»ö¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿·×»»¤Ç¡¢·úÀß¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë³«¶È¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÊú¤¤¤¿¤â¤Î¤À¡£Æ±¤¸¤³¤È¤¬¥ê¥Ë¥¢Ãæ±û¿·´´Àþ¤Ë¤â¸À¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¤¬¡¢°ì¤Ä°ì¤Ä²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é³«¶È¤·¡¢¸½ºß¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¤è¤¦¤Ë¤¢¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
----------
Çß¸¶ ½ß¡Ê¤¦¤á¤Ï¤é¡¦¤¸¤å¤ó¡Ë
Å´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È
»°°æ¶ä¹Ô¡Ê¸½»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡Ë¤ËÆþ¹Ô¸å¡¢»¨»ïÊÔ½¸¤ÎÆ»¤ËÅ¾¤¸¡¢¡ÖÅ´Æ»¥Õ¥¡¥ó¡×ÊÔ½¸Éô¤Ê¤É¤Ç³èÌö¡£2000Ç¯¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤Ë¡£
----------
¡ÊÅ´Æ»¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È Çß¸¶ ½ß¡Ë