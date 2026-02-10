¥À¥¤¥Ï¥Ä¡Ö¡È¿··¿¡É·Ú¥Ð¥ó¡×È¯É½¡ª Æ±¼Ò½é¤ÎÎÌ»ºEV¡Ö¿·¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡È¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¡Éµ¡Ç½¤âÅëºÜ¡ª ¿··¿¡Öe-¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È ¥«¡¼¥´¡×¡Öe-¥¢¥È¥ì¡¼¡× ¥³¥À¥ï¥ê¤ò³«È¯¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤¿
¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¼çÆ³¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡© ¡Ö¿ÍÌ¿¤òµß¤¦µ¡Ç½¡×¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Ï2026Ç¯2·î2Æü¡¢¿··¿·Ú¾¦ÍÑEV¥Ð¥ó¡Öe-¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡×¡Öe-¥¢¥È¥ì¡¼¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¥È¥è¥¿¤È¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¢¥¹¥º¥3¼Ò¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÎÎ°è¤ä¤³¤À¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³«È¯¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿··¿e-¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡¿e-¥¢¥È¥ì¡¼¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡×¤È¤½¤Î¾åµé¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿BEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤Î·Ú¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ç¤¹¡£
【画像】超スゴい！ これがダイハツ新型軽バンの「命をまもるすごい機能」です！
¡¡¥À¥¤¥Ï¥Ä¤È¥È¥è¥¿¡¢¥¹¥º¥¤Î3¼Ò¤¬2021Ç¯¤«¤é»ÏÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÍÑ»ö¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¡¢¥È¥è¥¿¤ÎCASE¡Ê¥³¥Í¥¯¥Æ¥£¥Ã¥É¡¦¼«Æ°²½¡¦¥·¥§¥¢¥ê¥ó¥°¡¦ÅÅÆ°²½¡Ëµ»½Ñ¤È¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥¹¥º¥Î¾¼Ò¤¬ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö½é¤Ï2023Ç¯¤ÎÆ³Æþ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤ÎÉÔÀµ¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢°ì»þÅà·ë¡£¤½¤³¤«¤é2Ç¯ÃÙ¤ì¤Æ¤ÎÀµ¼°¤Ê»Ô¾ìÅêÆþ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ë¥Þ¼«ÂÎ¤ÏÀè½Ð¤ÎÄÌ¤ê¡¢2021Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡¿¥¢¥È¥ì¡¼¤Î¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¿·³«È¯¤ÎBEV¥·¥¹¥Æ¥à¡Öe-SMART ELECTRIC¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¡¤³¤ÎBEV¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢¥ê¥¢¤Î¶îÆ°¼´¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¥â¡¼¥¿¡¼¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¢¸ºÂ®µ¡¤Ê¤É¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿ÅÅÆ°¶îÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖeAxle¡×¤È¡¢¾²²¼¤ËÅëºÜ¤¹¤ë36.6kWhÍÆÎÌ¤Î¥ê¥ó»ÀÅ´¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢°ì½¼ÅÅÁö¹Ôµ÷Î¥¤Ï257km¡Ê¹ñ¸ò¾Ê¿³ººÃÍ¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡³«È¯Ã´Åö¼Ô¤Îã·Æ£ ´²»á¤ÏBEV¥·¥¹¥Æ¥à¤Î³«È¯¤Ç¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¼ê³Ý¤±¤¿ÎÎ°è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö3¼Ò¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È½¼ÅÅ´ï¤Ê¤É¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È´Ø·¸¡¢e¥¢¥¯¥¹¥ë¤Ê¤É¤ÎBEV¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¥È¥è¥¿¤ÎÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤È¡¢³Æ¼Ò¤Î·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¶¦Æ±³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤Ç¥¯¥ë¥Þ¤Î³«È¯¡¢Îã¤¨¤Ð¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤äÂ²ó¤ê¤âÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÅëºÜÉôÊ¬¤â¡¢ÅÅÃÓ¤È¾è°÷¤ò¼é¤ëÉôºà¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¯¥ë¥Þ¤È°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«È¯¤ò¿Ê¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÀÑ¤à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡¿¥¢¥È¥ì¡¼¤ÎÀÑºÜÀ¤òµ¾À·¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢ÂÑµ×¡¦¿®ÍêÀ¤äÁà½Ä°ÂÄêÀ¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤Ê¤É¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×
¡¡¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡¿¥¢¥È¥ì¡¼¤«¤é¤Ï¥ê¥¢¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹½Â¤¤òÊÑ¤¨¤Æ¿·Àß·×¤È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤«¤é¤Ï²Ù¼¼À£Ë¡¤òÊÑ¹¹¤»¤º¡¢·Ú¥¥ã¥Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ð¥óNo.1¤Î²Ù¼¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡¿¥¢¥È¥ì¡¼¤ÎÀÑºÜÀ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢BEV²½¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÁõÈ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÅÅÎÏ¾ÃÈñ¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢LED¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä²Ù¼¼¤ÎLED¥é¥ó¥×¡¢Á°ÀÊ¥·¡¼¥È¥Ò¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤òÁ´¼Ö¤ËÉ¸½à¤È¤·¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¤Î¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡¿¥¢¥È¥ì¡¼¤è¤ê¤âÍøÊØÀ¤È²÷Å¬À¤â¹â¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿µ¡Ç½¤Ë²Ã¤¨¡¢Â¾¼Ò¤ÎBEV·Ú¥Ð¥ó¤Ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê³°ÉôµëÅÅµ¡Ç½¡¢¼¼Æâ¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éÅÅ¸»¥³¡¼¥É¤ò¼è¤ê²ó¤»¤ë¡Ö³°ÉôµëÅÅ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡×¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Îã·Æ£»á¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡È¤¢¤ë½ÐÍè»ö¡É¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ä¤Ï¡Ê1995Ç¯¤Î¡Ëºå¿À¡¦Ã¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢¡Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤ë¤Î¤Ë¡Ë¥Æ¥ì¥Ó¤â¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡¢²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡¡¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥¯¥ë¥Þ¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¥é¥¸¥ª¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤¡¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡£¥¯¥ë¥Þ¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£
AC100V¤ÎµëÅÅµ¡Ç½¤Ç1000W¤¬»È¤¨¤Þ¤¹¤È¡¢¤µ¤é¤Ë²¹¤«¤¤¤´¤Ï¤ó¤â¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡¢¤³¤Î¥¯¥ë¥Þ¤¬ÌòÎ©¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉáÃÊ¤Ï¥é¥¹¥È¥ï¥ó¥Þ¥¤¥ë¤ÎÇÛÁ÷¤Ê¤É¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤Å¤¤¤¿³èÌö¤ò¤¹¤ë·Ú¥Ð¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ìò³ä¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢ºÒ³²È¯À¸»þ¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤äµëÅÅ¤ÎµòÅÀ¤È¤Ê¤ì¤Ð°Â¿´´¶¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡³°ÉôµëÅÅµ¡Ç½¤ÎÉ¸½à²½¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤ÎÅÅÆ°²½µ»½Ñ¤È¥À¥¤¥Ï¥Ä¤¬»ý¤Ä¡¢ÃÏ°è¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¥¯¥ë¥Þ¤Å¤¯¤ê¤¬Í»¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÁõÈ÷¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡Ø¿Í¤ÎÌ¿¤òµß¤¨¤ë¥¯¥ë¥Þ¡Ù¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤«¤é¡Ø¥³¥È¤Å¤¯¤ê¡Ù¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«¼£ÂÎ¤Ë1Âæ¤Ç¤âÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¡ÊºÒ³²»þ¤Ë¡Ë½õ¤«¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥À¥¤¥Ï¥Ä ºØÆ£»á¡Ë
¡¡¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ï¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Êe-¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¤¬4¿Í¾è¤ê¤È2¿Í¾è¤ê¤Î2¥¿¥¤¥×¤ò´ðËÜ¤Ë¡¢¥á¥Ã¥¤Î²Ã¾þ¤ä¼Á´¶¤ò¹â¤á¤¿ÆâÁõ¡¢Î¾Â¦¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¤ä¥¡¼¥Õ¥ê¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÁõÈ÷¤¹¤ë¾åµé¥¿¥¤¥×¤Îe-¥¢¥È¥ì¡¼¡ÖRS¡×¤Î3¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¿··¿e-¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥«¡¼¥´¡¿e-¥¢¥È¥ì¡¼¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï314Ëü6000±ß¤«¤é346Ëü5000±ß¤Ç¤¹¡£