¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ï9Æü¡¢¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼½÷»Ò1¼¡¥ê¡¼¥°¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¯8°Ì¤ÎÆüËÜ¤ÏÆ±18°Ì¤Î³«ºÅ¹ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÎÍÍ»Ò¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¿¶Ê¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡1¾¡1ÇÔ¤Ç·Þ¤¨¡¢ÀäÂÐ¤ËÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¡£¥¹¥Þ¥¤¥ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¶Ê¤Ç¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ï»î¹çÁ°¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢½àÈ÷¤¹¤ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ÎÍÍ»Ò¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤É¤³¤«¤ÇÊ¹¤³Ð¤¨¤Î¤¢¤ë¶Ê¤¬¡£Íò¤Î¡ÖOh Yeah!¡×¤À¤Ã¤¿¡£X¾å¤Ç»ëÄ°¼Ô¤«¤é»ØÅ¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡ÖÍò¤Î¶Ê¤Ç°ìÈÖ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¢¤¬¤ë¡×¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇOh!Yeah!Î®¤ì¤Æ¤¿¡Á¡×¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½÷»Ò¥Û¥Ã¥±¡¼¸«¤Æ¤¿¤éÍò¤ÎOh yeah¤¬¤«¤«¤Ã¤ÆÇ®¤¤¡×¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¡¢ÍòÎ®¤·¤Æ¤ë¤Í!?¡×¡Ö¹µ¤¨¼¼¤ÇÍò¤Î¶ÊÎ®¤ì¤Æ¤ë¡ª¡©¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¥¢¥¤¥¹¥Û¥Ã¥±¡¼¤Ç¤Ï¥´¡¼¥ë¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦ÆÀÅÀ¤ÎºÝ¤Ë²ñ¾ì¤ËÎ®¤ì¤ë¶Ê¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ï³Æ¹ñ¼«Í³¤ËÁª¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢º£Âç²ñ¡¢ÆüËÜ¤ÏÍò¤ÎÆ±¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òºÎÍÑ¡£¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿»ëÄ°¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡»î¹çÁ°¤«¤éÆÀÅÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤À¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç¤Ï²¿²óÎ®¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
