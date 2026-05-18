今日18日(月)は昨日よりさらに暑くなる所が多いです。九州から関東甲信にかけての広い範囲で30℃以上の真夏日となる所が続出するでしょう。大阪は今年初めて真夏日になりそうです。内陸部では35℃を超えて、全国で今年初めて猛暑日となるかもしれません。北陸や東北でも30℃を超える所が増えるでしょう。5月だからと油断せず、暑さ対策を万全にしてお過ごしください。30℃以上が急増今年初の35℃以上か今日18日(月)は昨日よりさ