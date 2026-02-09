外国証券 先物取引高情報まとめ（2月9日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 39847( 35993)
6月限 176( 176)
TOPIX先物 3月限 25738( 25355)
6月限 10( 10)
日経225ミニ 2月限 43380( 27380)
3月限 357437( 357437)
4月限 3102( 102)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 22859( 19152)
6月限 373( 323)
TOPIX先物 3月限 29162( 28081)
日経225ミニ 2月限 33172( 21172)
3月限 290102( 290102)
4月限 173( 173)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 6134( 2092)
TOPIX先物 3月限 3127( 2247)
日経225ミニ 3月限 36721( 36721)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5736( 4001)
6月限 3( 3)
TOPIX先物 3月限 7261( 4476)
日経225ミニ 2月限 6202( 5002)
3月限 6463( 6439)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 7401( 4027)
6月限 4( 4)
TOPIX先物 3月限 6830( 5641)
日経225ミニ 2月限 4032( 32)
3月限 14409( 14409)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 4623( 2635)
TOPIX先物 3月限 8015( 6414)
日経225ミニ 2月限 1000( 0)
3月限 17257( 17257)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 15094( 14836)
6月限 91( 91)
TOPIX先物 3月限 16385( 15310)
日経225ミニ 2月限 13816( 13816)
3月限 114397( 114397)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 1637( 0)
6月限 100( 0)
TOPIX先物 3月限 1986( 1936)
日経225ミニ 2月限 2000( 0)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5926( 3399)
TOPIX先物 3月限 6271( 1879)
日経225ミニ 2月限 14300( 0)
4月限 2000( 0)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 2256( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 980( 966)
6月限 14( 14)
TOPIX先物 3月限 1158( 1158)
日経225ミニ 2月限 33( 33)
4月限 35( 35)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
