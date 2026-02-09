　日本取引所が公表した先物手口情報によると、2月9日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 39847(　 35993)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 176(　　 176)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 25738(　 25355)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 43380(　 27380)
　　　　　 　 　 3月限　　　357437(　357437)
　　　　　 　 　 4月限　　　　3102(　　 102)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 22859(　 19152)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 373(　　 323)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 29162(　 28081)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 33172(　 21172)
　　　　　 　 　 3月限　　　290102(　290102)
　　　　　 　 　 4月限　　　　 173(　　 173)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　6134(　　2092)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　3127(　　2247)
日経225ミニ　 　 3月限　　　 36721(　 36721)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5736(　　4001)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 3(　　　 3)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　7261(　　4476)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　6202(　　5002)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6463(　　6439)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　7401(　　4027)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　 4(　　　 4)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6830(　　5641)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　4032(　　　32)
　　　　　 　 　 3月限　　　 14409(　 14409)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　4623(　　2635)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　8015(　　6414)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　1000(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　 17257(　 17257)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　 15094(　 14836)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　91(　　　91)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　 16385(　 15310)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 13816(　 13816)
　　　　　 　 　 3月限　　　114397(　114397)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　1637(　　　 0)
　　　　　 　 　 6月限　　　　 100(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1986(　　1936)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　2000(　　　 0)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　5926(　　3399)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　6271(　　1879)
日経225ミニ　 　 2月限　　　 14300(　　　 0)
　　　　　 　 　 4月限　　　　2000(　　　 0)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　2256(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　 980(　　 966)
　　　　　 　 　 6月限　　　　　14(　　　14)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　1158(　　1158)
日経225ミニ　 　 2月限　　　　　33(　　　33)
　　　　　 　 　 4月限　　　　　35(　　　35)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース