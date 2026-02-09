Mrs. GREEN APPLEの若井滉斗が自身のInstagramを更新。大森元貴とサングラスをかけた2ショットなど、アメリカ・ロサンゼルスでのオフショットを公開した。

【写真】ミセス大森元貴＆若井滉斗の2ショットなどLAオフショット①～④

■ミセス若井が『グラミー賞』の思い出ショットを公開

大森と若井は、日本時間2月2日、米ロサンゼルスのクリプト・ドット・コム・アリーナで開催された『第68回グラミー賞授賞式』を訪れるために渡米していた。

若井は鏡越しのセルフィー（1枚目）の他、ダブルのブラックスーツとサングラス、靴下や革靴、ネクタイまで全て黒で統一したコーディネートで、レッドカーペットに堂々と佇む全身ショット（2枚目）などグラミー賞が行われた会場で撮影した3枚の写真（計4枚）を投稿した。

大森との2ショット（3枚目）は、ふたりともサングラス×オールブラックコーデ。若井が持つカメラに写るように、大森は若井に体を寄せている。

コメント欄には「自撮りビジュよすぎます」「前髪ありひろぱメロい」「サングラス姿バチイケ」「もっくんが撮ったのかな？」「指輪もかっこいい」「もっくんと一緒かわいい」「激メロ」といったファンの声が続々と寄せられている。

■LAの高級ショッピング街に佇むミセス若井

なお、この他にも若井は、ビバリーヒルズにある高級ショッピング街、ロデオ・ドライブや夜の砂浜で撮影したオフショットを投稿。束の間に観光も楽しめたようだ。

■写真：ミセス大森＆若井＆ルシアン・グレンジ、『グラミー賞』会場での3ショット