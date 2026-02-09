2026Ç¯¤Ï¡Ø¼êÈ´¤¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¿Ê²½Îä¿©¡Ù¤¬Î®¹Ô¤ë¡ªÃíÌÜ¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤ò¥×¥í¤¬¥»¥ì¥¯¥È
¿©¤ÈÊë¤é¤·¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥ª¥ì¤Ú¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤·¤ÆÃµ¤ë¡¢2026Ç¯¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡£º£Ç¯¤Ï¡¢¡Ö¼ê·Ú¤À¤±¤ÉËþÂ´¶¤Î¹â¤¤¤´¤Û¤¦¤Ó¡×¤òµá¤á¤ëÎ®¤ì¤¬²ÃÂ®¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¿©¤Î¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¦´Ý»³ÀéÎ¤¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤ëÎäÅà¿©ÉÊ¤Ç¤¹¡£
»þÃ»¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢µ¤Ê¬¤Þ¤ÇËþ¤¿¤¹Â¸ºß¤Ø¡£ÎäÅà¿©ÉÊ¤Ï¤¤¤Þ¡¢¡ÖÁª¤Ó¤¿¤¯¤Ê¤ë¤´¤Ï¤ó¡×¤Ø¤È¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
¼êÈ´¤¤È¤Ï¸À¤ï¤»¤Ê¤¤¡ª ¿Ê²½·ÏÎäÅà¿©ÉÊ¥°¥ë¥á¤¬ÀÊ´¬Ãæ
ÎäÅà¿©ÉÊ¤¬¿Ê²½Ãæ¡ª ¥Ë¥Ã¥¹¥¤¤Î¡Ò¤Þ¤ó¤¾¤¯¥×¥ì¡¼¥È¡Ó¤ä¥Ë¥Ã¥×¥ó¤Î¡Ò¤è¤¯¤Ð¤ê¸æÁ·¡Ó¤Ê¤É¡¢¤´ÈÓ¤È¤ª¤«¤º¤ò¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¥Á¥ó¤Ç¤¤ë¡Ö¥ï¥ó¥×¥ì¡¼¥ÈÎä¿©¡×¤ä¡¢¥Ë¥Á¥ì¥¤¤Î¡ÒËÜÅö¤Ë»Ý¤¤Ã´¡¹ÌÍ¡Ó¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ³ÊÇÉ¤âÁý¤¨¡¢¡Ò¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¤¤¤·¤¤¡Ó¤ò¤«¤Ê¤¨¤ëÎä¿©¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¿Íµ¤¡£
¡Ö»þÃ»¤Î¤¿¤á¤À¤Ã¤¿ÎäÅà¿©ÉÊ¤¬¡¢¡Ò¤ª¤¤¤·¤¤¤«¤é¤¢¤¨¤ÆÁª¤Ö¡ÓÂ¸ºß¤Ë¡£²È¤Ç¤ÏºÆ¸½¤Ç¤¤Ê¤¤Ì£¤äÆÃÊÌ´¶¤òµá¤á¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Î¤¿¤á¤ËÁª¤Ö¹â²Á³ÊÂÓ¤ÎÎäÅà¿©ÉÊ¤â°ìÈÌ²½¤·¤½¤¦¡×¡Ê´Ý»³¤µ¤ó¡Ë
º£Æü¤Ï¤É¤ì¤Ë¤·¤è¤¦¡©¡¡ÎäÅà¸Ë¤ÎÁ°¤ÇÌÂ¤¦»þ´Ö¤µ¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È³Ú¤·¤¤¡£¿Ê²½·ÏÎäÅà¥°¥ë¥á¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¿©Âî¤Ë¿·¤·¤¤¤ï¤¯¤ï¤¯¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¡Ø¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸¡Ù2026Ç¯2·î2Æü¹æ¤è¤ê¡Ë
Í½Â¬¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ä¡Ä´Ý»³ÀéÎ¤¤µ¤ó
¿©¤Î¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡¢¥Õ¡¼¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡£ Á´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÀ¸»ºÃÏ¤ò¤á¤°¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥ì¥· ¥Ô¡¦¾¦ÉÊ³«È¯¤äÆüËÜ¼ò¡¦¾ÆÃñ¥Ú¥¢¥ê¥ó¥°¤ò ¼ê¤¬¤±¤ë¡£ÎÁÍý¿Í¥³¥ó¥Ú¥Æ¥£¥·¥ç¥ó¡ÖRED U-35 2025¡×½à¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡£