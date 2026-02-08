YouTubeチャンネル「Sent from Heaven」では、白いゴールデンレトリバーの子犬が飼い主さんからおなかをなでられている様子が配信され、動画のコメント欄には「かわいすぎるんですけど！」「とても愛らしいね」の声が続出しました。

【画像5枚】「かわいすぎるシロクマ！」これが、子犬の無防備な“へそ天”です！

「ホッキョクグマ？」 無防備な姿に反響

注目を集めたのは「Cute Golden Retriever Puppy enoys cuddeling」という動画。飼い主さんのひざの上に乗せられた子犬のゴールデンレトリバーが、とろ〜んとした表情を浮かべています。

飼い主さんの愛情がこもったスキンシップは、子犬にとって何よりも幸せな時間。「気持ちいいワン」と言わんばかりに目を細め、おなかをなでなでしてもらっています。

動画中盤では、カメラがズームアウト。ひざの上でゴロンとあおむけになり、おなかを見せてくつろいでいる子犬の様子が見られます。ちょこんとした小さな前足と、無防備な姿がとってもキュートですね。

飼い主さんにおなかをなでられたのがよほど気持ちよかったのか、今にも寝ちゃいそうな様子の子犬です。

その後も、飼い主さんに肉球をプニプニされたり、ほっぺを優しくなでられたり。愛情をたっぷり注がれている様子が画面から伝わってきます。

視聴者からは「天使のかわいさ」といった称賛の声や、「小さなホッキョクグマに見える！」といった声が寄せられています。愛らしさ全開、見てるだけで癒やされる赤ちゃんゴールデンレトリバーをぜひご覧ください。