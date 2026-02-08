½÷¹¥¤¤Î½¨µÈ¤Ï¤à¤·¤í°Û¿§¤À¤Ã¤¿¡ÄÀï¹ñ¥¨¥ê¡¼¥È¤ÎÃË¿§¥Ö¡¼¥à¤Ë¸«¸þ¤¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿Ç¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¢£ÃËÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤Ï¡ÖÎÉ¤¤â¤Î¡×¤ÊÀï¹ñ¡Á¹¾¸Í»þÂå
ÃËÀÆ±»Î¤ÎÆ±À°¦¤Ï¡¢¶áÇ¯¤À¤¤¤Ö»ÔÌ±¸¢¤òÇ§¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£
ÌÀ¼£°Ý¿·¤«¤éÂÀÊ¿ÍÎÀïÁè¤Þ¤Ç¤Î¶áÂåÆüËÜ¹ñ²È¤Ï¡¢ÁíÎÏ¤ò¤¢¤²¤Æ¡Ö¶¯Ê¼¡×À¯ºö¤ò²¡¤·¤¹¤¹¤á¤¿¡£¤À¤«¤éÃË¤Î»Ò¤Ï¡¢¤¤¤¶¤È¤¤¤¦»þ¤ËÎ©ÇÉ¤ÊÊ¼¤È¤·¤ÆÀï¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ÖÃË¤é¤·¤¯¡×°é¤Æ¤é¤ì¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤½¤¦¤·¤¿É÷Ä¬¤Ï¡¢Àï¸å¤Ë¤âÂ¿Ê¬¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£¤Ç¤³¤½¡¢¥Ë¥å¡¼¥Ï¡¼¥Õ¤ä½÷Áõ²È¡¢¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤ò¸øÉ½¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤ò¤Ë¤®¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢1980Ç¯Âåº¢¤Þ¤Ç¤Ïº¹ÊÌ¤äÊÐ¸«¤âº¬¶¯¤¯¡¢Èà¤é¤ÎÓÏ¹¥¤¬»ÔÌ±¸¢¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤Æ¤ß¤ì¤ÐÌÀ¼£¤è¤ê°ÊÁ°¤ÎÉõ·ú»þÂå¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¥Ê¡Ä¡Ä¤Ê¤É¤È¡¢¹çÅÀ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤¤¤µ¤µ¤«Áá·×¤Ç¤¢¤ë¡£¤à¤·¤í¡¢Àï¹ñ»þÂå¤«¤é¹¾¸Í¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¡ÖÉð»Î¤Î»þÂå¡×¤ÎÊý¤¬ÃËÀÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤ÏÂç¤Ã¤Ô¤é¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¡¢¼Ò²ñÅª¤Ë¤â¤à¤·¤í¡ÖÎÉ¤¤â¤Î¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤«¤é¡Ä¡Ä
ÉðÅÄ¿®¸¼¡¢¾å¿ù¸¬¿®¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¢°ËÃ£À¯½¡¤Ê¤É¤Ê¤É¡¢Ì¾¤À¤¿¤ëÀï¹ñÉð¾¤Ï¤ß¤ÊÃËÀÆ±»Î¤ÎÆùÂÎ´Ø·¸¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£½÷¹¥¤¤ÎÆÁÀî²È¹¯¤Ç¤µ¤¨¡¢°æ°ËÄ¾À¯¤È¤½¤¦¤¤¤¦´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Ê´Ø·¸¤Ï¡ÖÃË¿§¡×¤È¤«¡Ö½°Æ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¸½ºß¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö¤½¤Î¥±¤¬¤¢¤ë¡×¿Í¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÃËÀ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½÷À¤È´Ø·¸¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÓÏ¹¥¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤Î¿Í´Ö¤¬¡¢¥Ð¥¤¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤À¤Ã¤¿¡½¡½¤È¸À¤¤´¹¤¨¤Æ¤â¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¤à¤·¤í¥³¥Á¥é¤Î¼ñÌ£¤¬Ìµ¤¤¿Í¤ÎÊý¤¬¾¯¿ôÇÉ¤Ç¡¢¡ØÏ·¿Í»¨ÏÃ¡Ù¤È¤¤¤¦»ËÎÁ¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖË¿Ã½¨µÈ¤Ï¤á¤º¤é¤·¤¯ÃË¿§¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤³¤È¤¬ÆÃÉ®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹ÃÈå¤Î¸×¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼
¡Ö²¶¤Î¡¢·¯¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀÀ¤¦¡ª
°ì¡¢·¯¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·¯¤ÎÆ±Î½¤ÎÌï¼·Ïº¤ò¸ýÀâ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¤¿¤Ó¤ËÌï¼·Ïº¤«¤é¡Öº£¡¢¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¤¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡×¤ÈµñÈÝ¤µ¤ì¡¢·ë¶É¡¢»×¤¤¤ò¿ë¤²¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¸ýÀâ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¤³¤È¤Ë¥¦¥½¤Ï¤Ê¤¤¤è¡£
°ì¡¢Ìï¼·Ïº¤òÌë²À¤Ë¾¤¤·½Ð¤·¡¢²¶¤Î¾²¤Ë¿²¤«¤»¤¿¤³¤È¤Ï°ìÅÙ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ìï¼·Ïº¤Ï²ÈÍè¤Î¤Ò¤È¤ê¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÃë´Ö¤Ë»Å»ö¤ÎÂÖ¤òÁõ¤Ã¤Æ¾¤¤·½Ð¤·¡¢¹Ô°Ù¤ËµÚ¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡©¡¡¤È·¯¤Ï´ª¤°¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¡ª¡¡ÆÃ¤Ë¡¢·¯¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÆÈ¤ê¤µ¤Ó¤·¤¤º£Ìë¤Ê¤ó¤«¡¢¿ÍÎø¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤µ¤Ó¤·¤¤»þ¤Ç¤µ¤¨¡¢¤â¤¦²¶¤Ë¤Ï¡¢Ìï¼·Ïº¤ò¸ýÀâ¤³¤¦¤Ê¤É¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤µ¤é¤µ¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
°ì¡¢²¶¤Î»×¤¤¤Ï¡¢¤¿¤À·¯¤È¿Æ¤·¤¯Ëí¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ê¤ó¤À¡ª¡¡¤À¤±¤É¤½¤Î¤¿¤á¤Ë²¶¤¬²¿¤«¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¤È¡¢·¯¤Ï¤½¤ì¤òµ¿¤Ã¤Æ¡¢Éâµ¤¤Î¾Úµò±£¤·¤Î¤è¤¦¤Ë°¤¯¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤«¤é¡¢²¶¤Ï¤È¤Æ¤âº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤â¤·¡¢¤³¤³¤Ë½ñ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¥¦¥½¤¤¤Ä¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤Ï¤É¤ó¤ÊÈ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤â¤¤¤¤¡£²¶¤¿¤Á¤ÎÃÏ¸µ¤Ç¤¢¤ë¹ÃÈå¤Î¹ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¿ÀÍÍ¤ËÀÀ¤¦¤è¡ª¡¡°ì¤ÎµÜ¤À¤í¡¢Æó¤ÎµÜ¤À¤í¡¢»°¤ÎµÜ¤ÎÂçÌÀ¿À¤À¤í¡¢ÉÙ»Î¤ËÇò»³¡¢¤½¤ì¤Ë¡¢²¶¤¿¤Á¤ÏÉð»Î¤À¤«¤é¡¢Éð¿Í¤Î¼é¤ê¿À¤Ç¤â¤¢¤ëÈ¬È¨ÂçÊî»§¤È¡¢¾å¿ÛË¬¡¦²¼¿ÛË¬¤ÎÂçÌÀ¿À¤Ë¤âÀÀ¤ª¤¦¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢µ¡·ù¤ò¤Ê¤ª¤·¤Æ¤ª¤¯¤ì¤è¡£
PS
ÉáÄÌ¡Öµ¯ÀÁÊ¸¡×¤Ï¡¢¥µ¡¢¿À¼Ò¤Î°õ¤ò²¡¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÀÀ»æ¤Ë½ñ¤¯¤â¤Î¤À¤è¤Í¡©¡¡¤Ç¤â¤³¤Î¼ê»æ¤ÏÉáÄÌ¤Î»æ¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤³¤È¤ò·¯¤Ï¡¢ÉÔ¼Â¤À¤Èµ¿¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢ÀÀ»æ¤Ë½ñ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢²¶¤Ï¤¤¤¤²Ã¸º¤ÊÌóÂ«¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£
²¶¤Ë¤âÎ©¾ì¤¬¤¢¤ë¤À¤í¡©
µ¯ÀÁÊ¸¤ò½ñ¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Éð¾¤¬Ì¿¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤À¡£ÀÀ»æ¤ò¤È¤ê¤è¤»¡¢²¶¤¬¤½¤³¤Ë²¿¤«¤·¤¿¤¿¤á¤¿¤ê¤·¤¿¤é¡¢½Ö¤¯´Ö¤Ë´ÛÃæ¤Ë±½¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¡¢½Å¿Ã¤¿¤Á¤¬¡Ö²¿¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢¥Ä¥Þ¥é¥Ê¥¤µ¤¤ò¤Þ¤ï¤¹¡£
¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë²¶¤¬¡¢½Å¿Ã¤¿¤Á¤òº¹¤·ÃÖ¤¤¤Æ¡¢·¯¤Ë¤³¤ó¤Ê¤Ë¿¿·õ¤Ê¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤ì¤¿¤é¡¢¥Ò¥¬¤ó¤À¾åÌò¤¬¡¢·¯¤ò¤¤¤¸¤á¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢ÉáÄÌ¤Î»æ¤Ë½ñ¤¤¤¿¤Î¥µ¡£
ÌÀÆü¡¢¿ÍÌÜ¤òÅð¤ó¤Ç¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÀÀ»æ¤Ë½ñ¤¯¤«¤é¤Í¡£
¼··î¸ÞÆü¡¡À²¿®
½ÕÆü¸»½õ¤É¤Î¡×
¢£ËÜÊª¤«µ¶Ê¸½ñ¤«¡©
¤³¤ì¤Ï¡¢Å·Ê¸½½¸Þ¡Ê1546¡ËÇ¯¤Ë½ñ¤«¤ì¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡¢¡ØÉðÅÄÀ²¿®ÀÀ»ì¡Ù¤Î¸½Âå¸ìÌõ¤Ç¤¢¤ë¡£½ñ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤È¤·¤Æ¸åÀ¤¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¹ÃÈå¤Î¸×¡£¡ÖÀÀ»æ¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¦¤È¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤¤±¤ì¤É¡¢Ê¿¤¿¤¯¤¤¤¨¤Ð¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤¬¼«¤é¤ÎÉâµ¤¤ÇÙ¹¤Í¤¿¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤ÎÁê¼ê¤Ë½ñ¤¤¤¿ÏÍ¤Ó¾õ¤À¡£
¤ªÁê¼ê¤Î½ÕÆü¸»½õ¡Ê¸»¸ÞÏº¡Ë¤³¤È¸å¤Î¹âºäÃÆÀµ¾»¿®¤Ï¡¢ÉðÅÄ»ÍÅ·²¦¤Ë¿ô¤¨¤é¤ì¤¿ÌÔ¾¤Ç¡¢ÉðÅÄµ³ÇÏ·³ÃÄ¤Î°ìÍã¤òÃ´¤¦½Å¿Ã¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
ÉðÅÄ¿®¸¼Î¨¤¤¤ë¹Ã½£µ³ÇÏ·³ÃÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢»°ÃÊ·â¤Á¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÅ´Ë¤¤ËÇÔ¤ì¤Ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÀï¹ñ»þÂåºÇ¶¯¤ò¸Ø¤ëÂç»ÕÃÄ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¶¯¤µ¤ÎÈëÌ©¤Ï¡¢Âç¾¤Ç¤¢¤ë¿®¸¼¤ß¤º¤«¤é¡Ö¿Í¤Ï¾ë¡¢¿Í¤ÏÀÐ³À¡¢¿Í¤ÏËÙ¡¢¾ð¤±¤ÏÌ£Êý¡¢µØ¤ÏÅ¨¤Ê¤ê¡×¡Ê¡Ø¹ÃÍÛ·³´Ï¡Ù¡Ë¤È¤Î¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£¡¼¤ò¤â¤Ã¤Æ²È¿Ã¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢²ÈÃæ¤Î·ëÂ«¤ò¤«¤¿¤á¤¿¤æ¤¨¡Ä¡Ä¤È¡¢¤³¤ì¤Ï¸½Âå¤Ç¤â¼ÒÄ¹°§»¢¤Ê¤É¤Ç¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð»È¤ï¤ì¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉðÅÄ·³ÃÄÁ´°÷¤¬ÃË¿§´Ø·¸¤Ç·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢¶¯¤µ¤Î°ìÃ¼¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ëÂ«¤Î¸Ç¤µ¤Ë¤â¤¢¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÅìµþÂç³Ø»ËÎÁÊÔ»¼¤Ë½êÂ¢¤µ¤ì¤¿¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ë¤Ï¡¢¶áÂå°Ê¸å¡¢¡Ö²Ö²¡¤¬°ã¤¦¡×¤È¤«¡Ö»æ¤¬¿·¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢µ¶Ê¸½ñÀâ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¶á¸½Âå¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤ÎÉðÅÄ¿®¸¼¤¬ÃË¿§¹¥¤ß¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¡¢Ì¾¾¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ëÀâ¤òÇ§¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¶áÀ¤Ãæ´ü°ÊÁ°¤Î´¶³Ð¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡¢¼ç½¾¤¬¸Ç¤¤å«¤Ç·ë¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¾Ú¤Ë¤Û¤«¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤³¤ÎÊ¸½ñ¤Ï¡¢ÉðÅÄ¿®¸¼¤ÎÄ¾É®¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î²È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¸ÅÊ¸½ñ¤Ï¡¢»æ¤¬¸Å¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢Ê¬²È¤¬ÆÈÎ©¤·¤¿¤ê¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ë½ñ¤¼Ì¤·¡¢Ê¬¤±Í¿¤¨¤ÆÀèÁÄ¤Î¸Ø¤ê¤òÅÁ¤¨¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ÎÀÀ»ì¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¡¢½¼Ê¬¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£ÃË¿§¤ÎÇØ·Ê
Éð»Î¤Î»þÂå¤ËÃË¿§¤¬À¹¤ó¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤·¤¤¿¤ê¤ä¼ç½¾´Ø·¸¡¢Àï¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëÏ¢ÂÓ´¶¤ÎÁÛµ¯¤Ê¤É¡¢Éð²È¤Î½¬Â¯¤¬¿¼¤¯¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Îã³°¤ò½ü¤¤¤Æ¡¢¤Õ¤Ä¤¦Àï¾ì¤Ë¤Ï½÷À¤ÏÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¤¡£Éð»Î¤¿¤Á¤Ï¡¢ÌÀÆü¤ÎÌ¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¶Ë¸Â¾õÂÖ¤Î¶ÛÄ¥´¶¤ò°Ö¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿¶¦¤ËÆ®¤¦Ï¢ÂÓ´¶¤ò¿¼¤á¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ç·¯¤ËÌ¿¤òÊû¤²¤ë¾Ú¤È¤·¤Æ¡¢Àï¿Ø¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃËÆ±»Î¤Î·À¤ê¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿Éð²È¤Ï¡¢Ãä»ÒÁêÂ³À©¤¬´ðËÜ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Ç½ÎÏ¤¬Äã¤¯¤È¤â¡¢¿ÈÂÎ¤¬¼å¤¯¤Æ¤â¡¢Àè¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ä¹ÃË¤¬²È¤ò·Ñ¤®¡¢¼¡ÃË°Ê²¼¤Ï¤½¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ë¤Þ¤ï¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤·¤¤¿¤ê¤Î¤Ê¤«¡¢·ëº§Á°¤Î²ÈÄ¹¤¬ÀµºÊ¤Ç¤Ê¤¤½÷À¤Ë»Ò¶¡¤ò»º¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢ÀµºÊ¤Î»Ò¤¬¼¡ÃË°Ê²¼¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤ª¤³¤ê¡¢¸æ²ÈÁûÆ°¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤À¤«¤é¡Ö·ëº§¤¹¤ëÁ°¤Ï¡¢½÷¤Î¿¬¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤è¤ê¡¢ÃË¤È´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¡×¤È¡¢ÃË¿§¤¬¸øÇ§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤æ¤¨¤Ë¤³¤½¡¢ÃË¤ÎÍ§¾ð¤ò¿¼¤á¡¢¡Ö¤¢¤Ï¤ì¡×¤Î¿´¤ò°é¤àÃË¿§¤Ï¡¢¹â¾°¤Ê¼ñÌ£¤È¤µ¤ì¤¿¡£ÃË¿§²È¤Ï¤Þ¤¿¡¢É÷²í¤Ê¿Í¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¿ô´ó¼Ô¡×¤Ê¤É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢Âº·É¤¹¤é¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£Ê¸³Ø¤Ë¤âÉÁ¤«¤ì¤¿¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë
¹¾¸Í»þÂå¤ÎÊ¸³ØºîÉÊ¤Ë¤â¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤ÎÍ×ÁÇ¤Ï¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡Ø¹¥¿§°ìÂåÃË¡Ù¤Î¼ç¿Í¸øÀ¤Ç·²ð¤Ï¡¢3742¿Í¤È¤¤¤¦ÅÓÅ²¤â¤Ê¤¤¿ô¤Î½÷ÀÊ×Îò¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤Ë725¿Í¤Î¾¯Ç¯¤È¤â¾ð¤ò¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ØÅì³¤Æ»ÃæÉ¨·ªÌÓ¡Ù¤ÎÌï¼¡¤µ¤ó¤È´îÂ¿¤µ¤ó¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤ÏÃË¿§¤Î´Ø·¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ËÜÊ¸¤ËÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Îµ½Ò¤Ë¡¢ÃÑ¤¸¤¿¤ê¡¢Øß¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤ÏÈù¿Ð¤â¤Ê¤¤¡£¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Î´Ø·¸¤Ï¤½¤Î¤¯¤é¤¤¤´¤¯Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¡Ä¡ÄÈÝ¡¢¤à¤·¤í¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¹¾¸ÍÃæ´ü¡¢¾åÅÄ½©À®¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿²ø´ñ¾®Àâ½¸¡Ø±«·îÊª¸ì¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Û¤É³«ÊüÅª¤ÊÀ°Õ¼±¤¬ÄìÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡ÖµÆ²Ö¤ÎÌó¡×¤Ï¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Ê¹á¤ê¤¿¤À¤è¤¦ÃËÆ±»Î¤ÎÍ§¾ðÊª¸ì¡£¡ÖÀõ³ý¤¬½É¡×¤ÏÄ¹¤é¤¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿ºÊ¤¬Í©Îî¤È¤Ê¤Ã¤ÆÉ×¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¡¢¤è¤¦¤ä¤¯Ìá¤Ã¤¿É×¤ÈÆ±êÐ¤¹¤ëÊüÃÖ¥×¥ì¥¤¡õÍ©Îî´¯ÏÃ¡£¡ÖÀÄÆ¬¶Ò¡×¤Ï¾®»ùÀ°¦¡¢¥Í¥¯¥í¥Õ¥£¥ê¥¢¤ª¤è¤Ó¥«¥Ë¥Ð¥ê¥º¥à¤¬ÏÃ¤Î¼çÂê¤Ç¤¢¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎÍßË¾¤ò¡¢¤·¤«¤·½©À®¤Ï¡¢¿Í´Ö¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¤ËÀÚ¤êÎ¥¤¹¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ÀÚ¤Ê¤¤¡Ö°¦¼¹¡×¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£ÍßË¾¤â¤Þ¤¿¡¢¿Í´Ö¤ÎÀ¤Ç¤¢¤ë¡Ä¡Ä¤È¡£
¤³¤¦¤·¤¿»ÑÀª¤Ï¡¢Á°¶áÂå¤Ë»ÍÌ±¤Î¼êËÜ¤È¤µ¤ì¤¿Éð²È¤ÎÉ÷½¬¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¡¢ÉßÞ§¤·¤¿¤â¤Î¤À¡£
ÃËÆ±»Î¤ÎÌóÂ«¤ÏÂçÀÚ¤Ë¼é¤é¤ì¤Í¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£ÊüÃÖ¤µ¤ì¡¢»à¤·¤Æ¤Ê¤ªÉ×¤Îµ¢¤ê¤òÂÔ¤ÄºÊ¤Ê¤É¡¢½÷»Ò¤Î´Õ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÁÎ¤¬½÷À¤ÈÀ¸ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò¸·¤·¤¯¶Ø¤¸¤¿Ê©¶µ³¦¤Ç¤Ï¡¢¤·¤«¤·ÃËÀ¤È¤·¤Æ¿ÈÂÎ¤«¤éÍ¯¤µ¯¤ëÀÍß¤Î¤Ï¤±¸ý¤òÃÕ»ù¤Ë¸þ¤±¤ë´·½¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÀÚ¤Ê¤µ¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯¸·¤·¤¤À©ÅÙÅª¸½¼Â¤òÀ¸¤¤ëÁ°¶áÂå¤ÎÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Àõ¤Þ¤·¤¯¤È¤âÎùØâ¤ò¶Ø¤¸ÆÀ¤Ê¤¤Êª¸ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ØÈðëßÉð¶ÌÀî¡Ù
¤³¤ì¤Ï¡¢¡ÖºÊ¤È¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ë¡¢ÀÎ¤Î¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤ÎÁê¼ê¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¾ìÌÌ¤ò±Ó¤ó¤À¸ÅÀîÌø¤Ç¤¢¤ë¡£
³«ÌÀÅªÀ°Õ¼±¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Ç§¤¹¤ë¸½Âå¿Í¤Ç¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¯¤Û¤É¤ÎïèÃ£¤µ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Þ¤¤¤«¡£
¢£½¨µÈ¤ÈÃË¿§
¤µ¤Æ¡ØÏ·¿Í»¨ÏÃ¡Ù¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¡¢Ë¿Ã½¨µÈ¤È¥Û¥â¥»¥¯¥·¥å¥¢¥ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡£
½¨µÈ¤Î¾®À«¤Ë±©¼ÆÄ¹µÈ¡ÊÃÓÅÄÆ£»°ÏºÄ¹µÈ¡Ë¤È¤¤¤¦Èþ¾¯Ç¯¤¬¤¤¤¿¡£¤¢¤ë»þ½¨µÈ¤¬¡¢¿Íµ¤¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¤³¤ÎÄ¹µÈ¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¼ª¸µ¤Ç¤Ê¤Ë¤«Óñ¤¤¤¿¡£¤³¤Î±½¤òÊ¹¤¤¤¿¿Í¤Ó¤È¤Ï¡ÖÆü¤´¤íÃË¤Ë¶½Ì£¤Î¤Ê¤¤½¨µÈ¤Ç¤µ¤¨¡¢Ä¹µÈ¤ÎÈþËÆ¤Ë¤Ï¤è¤í¤á¤¯¤Î¤«¡×¡Ä¡Ä¤È¶Ã¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·½¨µÈ¤Ï¡¢¤³¤Ã¤½¤êÄ¹µÈ¤Ë¤³¤¦¿Ö¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ªÁ°¤Ë»Ð¤«Ëå¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×
----------
üâ»³ ½¡Åì¡Ê¤¿¤«¤ä¤Þ¡¦¤à¤Í¤Ï¤ë¡Ë
¶áÀ¤»Ë¸¦µæ²È¡¢Í¿¦¸Î¼Â²È
Îò»Ë¹Í¾Ú²È¡¢¥ï¥¤¥ó¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¡¢Í¿¦ÅÀÁ°¡ÊÃæÀ¤É÷ÃãÎé¡Ë²È¸µ¡£ÉÔ¾Ó°Ã¡¡üâ»³¼°Éô¸»½¡Åì¡£1973Ç¯¡¢·²ÇÏ¸©À¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÀèÃ¼²Ê³Øµ»½Ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¶¨ÎÏ¸¦µæ°÷¡¢Âçºå»Ô¥ï¥¤¥ó¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸ÜÌä¡¢¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³ØÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¡ÊÆüËÜÉþ¾þ»Ë¡Ë¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤ë¡£ÀìÌç¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÀï¹ñÂçÌ¾²È´Ø·¸¼Ô¤Î»öÀ×¸¦µæ¡¢ÉòÆº¼òÅÁÍè»Ë¡¢Í¿¦¸Î¼Â¡¢·ÏÉè¡¢¹¾¸ÍÊ¸·Ý¡¢¿©Ê¸²½¡¢ÍÅ²ø¡£
----------
¡Ê¶áÀ¤»Ë¸¦µæ²È¡¢Í¿¦¸Î¼Â²È üâ»³ ½¡Åì¡Ë