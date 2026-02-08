マイルストン、「グレンラガン」のプラモデル、LADOTOYSの「魔法大陸」シリーズのフィギュアを展示【#ワンフェス】
【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円
(C) 中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」
マイルストンは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、新作プラモデル、フィギュア計画を発表した。
目玉となるのはアニメ「天元突破グレンラガン」の主役機・グレンラガンのプラモデル。さらには中国・香港メーカーのLADOTOYSが展開する「魔法大陸」シリーズのキャラクターフィギュア。さらには今後発売予定のフィギュアも発表した。
「天元突破グレンラガン」、グレンラガン プラスチックモデルキット デフォルメVer.。発売日・価格未定
「天元突破グレンラガン」、グレンラガン プラスチックモデルキット 通常Ver.。発売日・価格未定
デイシー治癒師Ver.。発売日・価格未定
トニア忍者Ver.。発売日・価格未定
リヤ剣士Ver.。発売日・価格未定
マグリット研究員Ver.。発売日・価格未定
今後展開予定のフィギュア。アダルトコミック「田舎にはこれくらいしか娯楽がない」のキャラクター
ゲーム「勝利の女神:NIKKE」のキャラクターフィギュアも展開予定
香港・TOYS ALLIANCEが展開するSF可動フィギュアシリーズ「DIMS」から、「DIMS-00 ガイド」。価格6,270円
「DIMS」は以降続々と展開予定だ
(C)LADOTOYS
(C)しゃよー
(C)SHIFT UP CORP.
(C)TOYS ALLIANCE / STONE CREATIV