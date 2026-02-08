【ワンダーフェスティバル2026[冬]】 開催日時：2月8日10時～17時 会場：幕張メッセ 国際展示場 1～8ホール 入場料 当日券：4,000円

マイルストンは、2月8日開催のイベント「ワンダーフェスティバル2026[冬]」にて、新作プラモデル、フィギュア計画を発表した。

目玉となるのはアニメ「天元突破グレンラガン」の主役機・グレンラガンのプラモデル。さらには中国・香港メーカーのLADOTOYSが展開する「魔法大陸」シリーズのキャラクターフィギュア。さらには今後発売予定のフィギュアも発表した。

「天元突破グレンラガン」、グレンラガン プラスチックモデルキット デフォルメVer.。発売日・価格未定

「天元突破グレンラガン」、グレンラガン プラスチックモデルキット 通常Ver.。発売日・価格未定

デイシー治癒師Ver.。発売日・価格未定

トニア忍者Ver.。発売日・価格未定

リヤ剣士Ver.。発売日・価格未定

マグリット研究員Ver.。発売日・価格未定

今後展開予定のフィギュア。アダルトコミック「田舎にはこれくらいしか娯楽がない」のキャラクター

ゲーム「勝利の女神:NIKKE」のキャラクターフィギュアも展開予定

香港・TOYS ALLIANCEが展開するSF可動フィギュアシリーズ「DIMS」から、「DIMS-00 ガイド」。価格6,270円

「DIMS」は以降続々と展開予定だ

(C) 中島かずき・今石洋之・プロジェクト「グレンラガン」

(C)LADOTOYS

(C)しゃよー

(C)SHIFT UP CORP.

(C)TOYS ALLIANCE / STONE CREATIV