この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT系現役会社員でYouTuberのネコさや氏が、「工事不要で光回線を利用する！引っ越し時に確認すべきポイントも紹介」と題した動画を公開。光回線の契約時にしばしば必要となる面倒な「工事」を回避し、スムーズにインターネット環境を整えるための具体的な方法を解説した。



まず、光回線の工事とは、電柱から光ファイバーケーブルを宅内に引き込み、「光コンセント」を設置する作業のことである。戸建てと集合住宅で手順は若干異なるが、この工事が完了して初めて光回線が利用可能になる。しかし、この工事には時間や立ち会いが必要となるため、避けたいと考える人も少なくない。



ネコさや氏は、工事不要で光回線を利用する方法として4つのケースを挙げる。最も一般的なのは「光コンセントが設置済みの物件」を選ぶことだ。ただし、注意点として「光コンセントがあっても、auひかりやNURO光などの独自回線系は工事が必要になる」と指摘。工事が不要になるのは、主にNTTの回線網を利用する「フレッツ光」や「光コラボ」の場合に限られるという。



次に氏は、「インターネット無料の物件」に潜む落とし穴について言及。こうした物件は人気が高いものの、必ずしも高速な光回線が提供されているとは限らない。場合によっては通信速度が遅いケーブルテレビ回線である可能性もあり、「Web閲覧程度なら問題ないが、それ以外の用途を考えている方は注意が必要」だと警鐘を鳴らす。



そのほか、「フレッツ光から光コラボへの転用」や「光コラボ間の事業者変更」も、同じNTT回線を利用するため工事は不要となる。引っ越しを機に光回線を見直す際は、これらのポイントを事前に確認することが重要だ。ネコさや氏は、「引っ越し先で利用できる光回線の種類と配線方式を事前に調べることが、失敗しないための最も確実な方法」と結論付けた。