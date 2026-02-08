今日8日(日)が大雪のピークです。日本海側では警報級の大雪となっており、普段雪の少ない関東など太平洋側でも積雪となっています。このあとも日本海側では雪が強く、平地でもさらに積雪が増えるでしょう。車の立ち往生など交通障害に警戒が必要です。太平洋側でも積雪が増える所があるでしょう。今日8日(日)は衆議院議員総選挙の投開票日ですが、積雪や路面の凍結に注意が必要です。

投開票日の8日(日)が大雪のピーク

今日8日(日)、日本付近は強い冬型の気圧配置となっています。今季最強レベルの寒気が流れみ、大雪のピークでしょう。



北日本から西日本にかけての日本海側では大雪となっており、特にJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)の雪雲が流れ込んでいる山陰では平地でも積雪が急増しています。また、普段雪の少ない太平洋側でも積雪となっている所があります。



午前6時現在の積雪は、富山市で43センチ、金沢市で32センチ、鳥取市で36センチ、松江市で29センチと平地でも積雪が増えています。また、宇都宮市で14センチ、東京都心で3センチ、千葉市で4センチと関東でも積雪となっています。



午前6時41分現在、青森県や富山県、栃木県、千葉県、長野県、京都府、兵庫県、鳥取県、島根県、岡山県に大雪警報が発表されています。

予想降雪量 24時間で80センチも

北日本から西日本では、日本海側を中心に明日9日(月)にかけて雪が続き、山沿いや山地だけではなく、平地でも大雪となる所があるでしょう。普段雪の少ない太平洋側でも大雪となる所がある見込みです。



明日9日(月)午前6時までに予想される24時間降雪量は多い所で

北海道地方 40センチ

東北地方 50センチ

関東甲信地方 40センチ

(東京23区 3センチ)

北陸地方 80センチ

東海地方 50センチ

近畿地方 70センチ

中国地方 60センチ

四国地方 25センチ

九州北部地方 40センチ



また、日本海側を中心に、暴風雪となる所があるでしょう。

今日8日(日)に予想される最大風速(最大瞬間風速)

東北地方 20メートル (30メートル)

九州北部地方 20メートル (30メートル)



今日8日(日)は、北日本から西日本では、日本海側を中心に大雪や暴風雪による交通障害に警戒してください。日本海側ではすでに平年を上回る積雪となっている所があります。そこに新たにまとまって降る雪で、雪崩や屋根からの落雪が起こりやすくなり、注意が必要です。普段雪の少ない関東や東海、近畿、四国、九州の平地でも積雪が増える所があります。衆議院議員総選挙の投開票日ですが、足元や交通への影響に注意が必要です。

強烈寒気いつまで?

明日9日(月)は、冬型の気圧配置は西から緩むでしょう。ただ、北陸から北海道は寒気の影響が続き、午前中を中心に雪が降る見込みです。



10日(火)以降は寒気は北上するでしょう。週後半からは次第に暖気が流れ込み、14日(土)は関東以西では最高気温が15℃以上の所が多く、春の暖かさとなりそうです。寒暖差が大きくなりますので、体調管理にご注意ください。

雪道で立ち往生 一酸化炭素中毒に注意を

もしも雪道で立ち往生してしまった場合、一酸化炭素中毒に注意が必要です。



車が雪に埋まったときは、原則、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。窓を開けて換気しても、窓の開口量や風向きなどの条件によっては、一酸化炭素中毒の危険が高まることがあります。



防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーが雪に埋まらないように、こまめにマフラーのまわりを除雪してください。雪道を運転する場合は、万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを車内に用意しておくとよいでしょう。