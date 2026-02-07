WEXLEYの日本限定バッグ2種。ハイスペックな素材とパーツで違いは歴然

オンオフ問わず使えて、コーディネートをスタイリッシュにまとめてくれるブラック系のアイテム。ただ、カラーリングがシンプルゆえに、同じダーク系の服装で揃えると、重たいイメージや無難な印象を与えてしまうことも。

そんなブラック系アイテムの中でも、ミニマルと機能美が融合したモダンなデザインでコーディネートの洗練度を高めてくれるのが、パリのバッグブランド・WEXLEY（ウェクスレイ）の多機能バッグ。

▲「JACOB／LEATHER JAPAN LIMITED EDITION」

このたび、そのWEXLEYからJAPAN LIMITED EDITIONとして、バックパックの「JACOB／LEATHER JAPAN LIMITED EDITION」（5万2800円）と、4WAY仕様のミニショルダー「4WAY VERTICAL SLING／LEATHER JAPAN LIMITED EDITION」（1万9800円）の2モデルが登場しました。

▲「4WAY VERTICAL SLING／LEATHER JAPAN LIMITED EDITION」

JAPAN LIMITED EDITIONは、“The Essence of Luxuary”をコンセプトにセレクトショップやブランドを展開しているESTNATION（エストネーション）が監修するコレクション。2020年からリリースされており、今回で第四弾となります。

日本仕様らしく素材やパーツにこだわっているのが特徴で、ボディには撥水グレインレザーとコーデュラ社製のバリスティックナイロンを使用。耐久性や耐水性を担保しつつも、高級感のある仕上がりに。また、ジッパーにも水の侵入を防ぐYKK社製のVISLON AquaGuardジッパーを採用と、細部にも抜かりはありません。

バックパックは、人気モデルの「JACOB BACKPACK」のフォルムをベースに、フロントパネルとハンドルを撥水グレインレザー、ボディをコーデュラ社製のバリスティックナイロンへとアップデート。サイズはW27×H44×D12cmで、普段使いのバッグとしてはたっぷりの容量を備えています。

収納は外側に、小物用トップポケット、背面ポケット×2、マグネット付きボトルポケット×2などを搭載し、モバイルバッテリーやワイヤレスイヤホンなどすぐ使いたいアイテムに素早くアクセスすることが可能です。

ガバっと大きく開くメインコンパートメントには、16インチまで収納できるサスペンド式ラップトップスリーブをはじめ、書類などをしまえる内側ポケット、ジッパー付きのメッシュポケット、AirTag用の隠しポケット、キーフックを搭載しており、荷物を整理しやすいのもポイント。なお、パッカブルなエコバッグも付属しており、突如荷物が増えた時や、買い物に寄る時などに便利です。

荷重調整が可能な太めのショルダーストラップや、背面のハニカムEVAフォームバックパネルによって背負い心地は快適！ 他にも取り外し可能なチェストストラップや、電車内で手持ちができるレザートップハンドルも付属しています。

ミニショルダーは、第三弾の「4WAY SLING」をひと回りコンパクトにしたモデル。付属ストラップを調整、着脱することで、ショルダーバッグ、ウエストポーチ、ネックポーチ、クラッチバッグと使えます。

サイズはW11×H19×D4cm。スマホや財布、ワイヤレスイヤホンなどを、サッと詰め込んで散歩したり、エコバッグを入れて買い物に出かけたりも。

開口部はアコーディオン式で、大きく開き出し入れがラク！ 2つに仕切られたメイン収納部には、ジッパー付き小物ポケット×2、メッシュオープンポケット×2、AirTag用の隠しポケットを装備。外側にはスマホやカードケースを素早く取り出しができるスリットポケット付きです。

耐久性や耐水性にもすぐれた、普段使いにピッタリな多機能バッグ。ブラック系でオシャレなバッグを探していた人は要チェック！

>> WEXLEY

＜文／GoodsPress Web＞

