大喜びの木原龍一が話題

ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート団体第1日が6日行われ、2種目めのペア・ショートプログラム（SP）で“りくりゅう”こと三浦璃来、木原龍一（ともに木下グループ）組が今季世界最高の82.84点で種目1位となり、順位点10点を獲得した。テレビ中継では喜びすぎて消えた木原が話題になっている。

キスアンドクライで、祈るように得点が出るのを待っていた。数字が表示されると、木原は大きく飛び跳ねてガッツポーズ。カメラの画角からフレームアウトし、テレビ画面から“消えた”ようになった。

気持ちがあふれ出た姿にNHKなどで視聴したフィギュアファンも称賛と爆笑。「フレームアウトする木原くん何度見ても面白い」「フィギュア団体、ペアの木原さんがキスクラで喜びの飛び跳ねからの画面からフレームアウトが可愛いし、カメラさんがズーム引いてくれたの何度見てもジワる」「飛び上がって喜んでフレームアウトする木原くん」「木原くんの喜びの舞が最高すぎる」などのコメントが寄せられた。

フィギュアスケート団体は3日間の合計ポイントで争う。第1日を終え、日本は暫定2位につけている。



（THE ANSWER編集部）