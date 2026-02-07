17年ぶりJ１帰還の千葉、特別大会開幕節は０−２完封負け。雪のフクアリで浦和相手に１点が遠く…黒星スタート
ジェフユナイテッド千葉は２月７日、J１百年構想リーグの地域リーグラウンド（EAST）第１節で浦和レッズとフクダ電子アリーナで対戦した。
17年ぶりにJ１に戻ってきた千葉。雪が降るなか行なわれたホームでの特別大会開幕戦は、立ち上がりから押し込まれる展開となる。
すると開始早々に、背後に抜け出してきた松尾佑介をGK若原智哉がペナルティエリア内で倒してしまい、PKを献上。これを５分、松尾に決められて先制を許す。
さらに12分には、松尾に左サイドで突破を許し、最後は肥田野蓮治にネットを揺らされ、２点のビハインドとなった。
その後も主導権を握られる展開のなかで、カウンターからチャンスを創出もフィニッシュの精度を欠く。52分に郄橋壱晟が、遠い位置から思い切りよく放った強烈なミドルは、ポストに直撃して得点ならず。
65分、右CKに合わせたイサカ・ゼインのヘディングシュートも相手のブロックに遭い、１点が遠く。このまま終了して０−２で敗れ、黒星スタートとなった。
千葉の次節は15日、ホームで川崎フロンターレと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】新垣結衣、有村架純、今田美桜…「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！
17年ぶりにJ１に戻ってきた千葉。雪が降るなか行なわれたホームでの特別大会開幕戦は、立ち上がりから押し込まれる展開となる。
すると開始早々に、背後に抜け出してきた松尾佑介をGK若原智哉がペナルティエリア内で倒してしまい、PKを献上。これを５分、松尾に決められて先制を許す。
その後も主導権を握られる展開のなかで、カウンターからチャンスを創出もフィニッシュの精度を欠く。52分に郄橋壱晟が、遠い位置から思い切りよく放った強烈なミドルは、ポストに直撃して得点ならず。
65分、右CKに合わせたイサカ・ゼインのヘディングシュートも相手のブロックに遭い、１点が遠く。このまま終了して０−２で敗れ、黒星スタートとなった。
千葉の次節は15日、ホームで川崎フロンターレと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】新垣結衣、有村架純、今田美桜…「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」最新版TOP20を一挙紹介！