＜訴えられるリスク？＞養育費が振込まれてない！LINEもブロック。弁護士に相談？【第4話まんが】
私はシズク（35）。3年前に元旦那・タイチ（36）と離婚をして、今はアサヒ（小3）をひとりで育てています。2か月前に子どものことで元旦那とケンカをしました。元旦那と子どもは2か月に1回は会わせています。こんど旦那の家の近くで、子どもの習い事の練習試合があります。子どもの希望があったので誘ったのですが……めんどうだから行かないと断られました。前回も子どものことで協力してくれなかったこともあり、私も言い返してしまったのですが……。
アサヒの学校関連の支払いができていないと知らせが届き、私はすぐに銀行に通帳の記帳に行ったのです。するとなんと……元旦那とケンカをしてから丸2か月、養育費の支払いがされていなかったのです。学校が長期休みに入り、忙しくしていたため記帳していなかったので確認が遅れてしまいました。
私は急いで各々の料金を支払いました。そして、元旦那に連絡をとります。しかし、何日待ってもメッセージを読んだ形跡すらつきません。
元旦那に電話するも、出てくれません。結局その月も振り込みはなく、言い争いになってから計3か月、養育費は支払われなかったのです。
元旦那は、子どもからサッカーの試合を観に来てほしいという希望を「めんどう」という理由で断りました。
私と言い争いになってから、元旦那は私のLINEをブロックしました。電話も一切でません。
私も自分の子どもにあんまりだと元旦那に怒っていたところだったし、余計な連絡をするつもりもなかったので、ブロックされてもまぁいいかなんて思っていたら……。
養育費も支払われなくなったのです。そのことに気がついたのは2か月後。
ちょうど長期休みで家を離れていたこともあり、通帳の記帳が遅れてしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙
アサヒの学校関連の支払いができていないと知らせが届き、私はすぐに銀行に通帳の記帳に行ったのです。するとなんと……元旦那とケンカをしてから丸2か月、養育費の支払いがされていなかったのです。学校が長期休みに入り、忙しくしていたため記帳していなかったので確認が遅れてしまいました。
私は急いで各々の料金を支払いました。そして、元旦那に連絡をとります。しかし、何日待ってもメッセージを読んだ形跡すらつきません。
元旦那に電話するも、出てくれません。結局その月も振り込みはなく、言い争いになってから計3か月、養育費は支払われなかったのです。
元旦那は、子どもからサッカーの試合を観に来てほしいという希望を「めんどう」という理由で断りました。
私と言い争いになってから、元旦那は私のLINEをブロックしました。電話も一切でません。
私も自分の子どもにあんまりだと元旦那に怒っていたところだったし、余計な連絡をするつもりもなかったので、ブロックされてもまぁいいかなんて思っていたら……。
養育費も支払われなくなったのです。そのことに気がついたのは2か月後。
ちょうど長期休みで家を離れていたこともあり、通帳の記帳が遅れてしまったのです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・石井弥沙